Pronóstico con temperaturas de verano para Neuquén: cómo seguirá el tiempo

A la primavera anticipada le sigue el verano anticipado. El buen tiempo estará acompañado por períodos ventosos de variada intensidad. Así lo dice el pronóstico del tiempo para Neuquén y la región a partir de este jueves.

Según el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), se espera una jornada con ascenso del viento y de la temperatura en la región. En la madrugada estará en los 16 grados bajo un cielo parcialmente nublado y viento ausente. Pero por la mañana ya comenzará a soplar leve con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. En cambio, la temperatura bajará a los 10 grados. Pero en horas de la tarde alcanzará los 30 grados de máxima bajo un cielo ligeramente nublado. El viento irá de leve a moderado, con ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora. Hacia la noche seguirán las mismas condiciones, la temperatura descenderá a los 25 grados con viento moderado y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Por su parte, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipó el ingreso de aire cálido del norte -subtropical- sobre toda la región. Provocará un ascenso de la temperatura y descenso de la presión atmosférica. Se sentirá calor en los valles, meseta y la costa. En cambio, estará templado a cálido en cordillera. Durante el fin de semana ingresará aire frío con viento del sur. Se registrarán lluvias y nevadas en cordillera. Se experimentará un descenso de la temperatura con noches frías en el comienzo de la próxima semana.

Calor y viento

Las condiciones meteorológicas se intensificarán para el viernes, tal como lo pronosticó el SMN. Para la madrugada estará calmo, con temperatura en 12 grados; pero para la mañana estará mayormente nublado, la temperatura ascenderá a los 18 grados y también aparecerá el viento moderado, con ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora. En horas de la tarde se desmejorará el tiempo, si bien la temperatura ascenderá a los 29 grados, en otra jornada de verano, el viento soplará fuerte y las ráfagas estarán entre los 70 y 78 kilómetros por hora. Por la noche mermará un poco el viento dado que las ráfagas andarán por los 50 kilómetros por hora y la temperatura descenderá a los 22 grados.

La AIC anticipó para este jueves y viernes máximas de 32 y 31 grados, temperaturas propias de verano en la región con cielo cubierto y ráfagas que no se excederán de los 60 kilómetros por hora. El descenso de la temperatura llegará el sábado y especialmente el domingo con mínimas de -1 y máximas de 17 grados.