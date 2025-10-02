José Luis Espert habló de Fred Machado y la denuncia de Juan Grabois: "Fui ingenuo en 2019"

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza aseguró que responderá en la Justicia y que no se bajará de su candidatura.

El candidato a diputado nacional José Luis Espert se refirió por primera vez a las acusaciones sobre un presunto financiamiento de su campaña presidencial de 2019 por parte de Fred Machado , el empresario detenido por narcotráfico. En una entrevista televisiva, negó tener vínculos con Machado y sostuvo que no sabía que el avión y la camioneta blindada que utilizó en ese entonces pertenecían a él.

“La causa es de 2021 y habla de la campaña en 2019. Está compuesta por recortes de diarios que eran parte de una campaña de difamación. Me hacen una campaña sucia relacionándome con la campaña de 2019. Hace cuatro años que da vueltas la causa”, afirmó Espert en declaraciones al canal A24.

ESPERT SOBRE SU VÍNCULO CON FRED MACHADO: "LA CAUSA QUE ME HICIERON ES UNA INFAMIA" Habla de su relación con el empresario. @PRossiOficial Seguí en #H20 https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/OoJiimKktP

El economista libertario explicó que conoció a Machado en 2018 durante la presentación de su libro, y que el empresario le ofreció su avión para viajar a Viedma. No obstante, indicó que durante la campaña del año siguiente los vehículos que utilizó le fueron provistos por el sello partidario UNITE, al cual estaba afiliado en ese momento. “No sabía que eran de él”, dijo.

“Fui ingenuo en 2019”

Consultado sobre la relación con Machado, Espert respondió: “¿Puedo saber yo en 2019 lo que hace una persona años después? Cuando uno entra en una campaña de cero, la cantidad de gente que se te acerca es enorme. Fui ingenuo en 2019. El mundo de la política es esotérico”.

Además, aclaró que no tuvo control sobre los recursos utilizados por el espacio: “Los candidatos en campaña nos subimos a donde el sello partidario nos dice. Nosotros no manejamos fondos partidarios”.

En relación con una presunta transferencia de 200 mil dólares, Espert sostuvo que se trata de un “papel de una supuesta contrariedad paralela de una causa que hay en Estados Unidos” y se despegó del tema: “¿De qué estamos hablando?”.

Respuesta a Juan Grabois

La denuncia había sido impulsada por Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande y candidato a legislador nacional por el peronismo. Espert afirmó que responderá en los tribunales: “No voy a prestarme al juego de Grabois. En 2019 trabajaba en el sector privado. Todo el dinero que tengo lo puedo justificar. Grabois vive de sacarle guita a los pobres, yo vivo de mi laburo”.

El actual legislador reiteró que no se bajará de la campaña electoral y aseguró que cuenta con el respaldo del Gobierno: “Me siento más fuerte que nunca. El Presidente me ha recontra bancado junto a su equipo de Gobierno. No voy a permitir que manchen el trabajo de mi viejo de toda la vida”.