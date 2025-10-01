La polémica remera de un diputado para chicanear a José Luis Espert por su vínculo con Fred Machado

El diputado Esteban Paulón vistió una prenda con la fotografía del presidente de la Comisión de Presupuesto junto al financista detenido.

En medio de las acusaciones contra José Luis Espert por su vínculo con un empresario ligado al narcotráfico, el diputado de Encuentro Federal, Esteban Paulón , asistió a la Comisión de Presupuesto y Hacienda luciendo una irónica remera que hacía referencia al controvertido caso.

No es la primera vez que Paulón recurre a prendas polémicas: ya había sorprendido cuando vistió una camiseta blanca con la consigna “Corrupto o estúpido” , criticando al presidente en el marco del caso Libra .

Esta vez, la estampa elegida apuntó directamente contra Espert: la remera mostraba una fotografía del diputado junto al empresario Federico “Fred” Machado, detenido en Argentina en 2021 y con pedido de extradición a Estados Unidos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico.

El diseño de la prenda emula la tipografía y estética del videojuego Grand Theft Auto (GTA): arriba de la imagen se leía el título “Misión: Narco Airlines, camino a la libertad”, mientras que abajo figuraba la cifra de USD 200.000—monto que habría sido transferido desde un fideicomiso vinculado a Machado—.

La oposición pidió la salida de Espert

La chicana de Paulón surgió en un clima tenso para el diputado de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert. De acuerdo con la documentación judicial norteamericana conocida en los últimos días, Machado habría aportado fondos a la campaña presidencial de Espert en 2019, incluyendo un giro de 200 mil dólares en 2020 proveniente de un fideicomiso ligado al empresario.

En este contexto, el bloque opositor de Unión por la Patria solicitó que Espert sea apartado de su puesto como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El reclamo fue encabezado por el legislador Germán Martínez, quien sostuvo que no se puede debatir una de las leyes más importantes del año con un dirigente señalado por vínculos con un empresario acusado de narcotráfico.

“José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto. Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo. No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión”, publicó Martínez en su cuenta oficial de X.

Para la oposición, la permanencia de Espert en la presidencia de Presupuesto afecta la credibilidad institucional. Desde Unión por la Patria advirtieron que “no se trata de diferencias ideológicas, sino de garantizar la transparencia y la confianza pública” en una comisión clave para el control de las cuentas del Estado.

Qué dijo el diputado

Ante la presión de la oposición Espert salió a defenderse y aseguró que se trata de una operación política que lo persigue desde 2021. Sin embargo, reconoció haber conocido al empresario en 2019 y aceptó su ayuda para trasladarse en avión y organizar un evento, pero negó cualquier vínculo con cualquier tipo de actividad ilícita.

Por su parte, Patricia Bullrich recalcó la importancia de esclarecer la situación. "Parece que una persona estando en una elección, se le metió alguien que estaba metido en el narco. Imagínense que nosotros que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco, que hayan recibido plata", expresó.