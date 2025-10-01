Tres campañas, tres liderazgos: caras propias y ajenas en Neuquén

Las fuerzas políticas que competirán en octubre despliegan sus estrategias. Qué se juega cada una de ellas en estos comicios.

Mientras el frente La Neuquinidad y La Libertad Avanza apelan al arrastre de sus líderes que son Rolando Figueroa y Javier Milei de cara a las elecciones del domingo 26 de octubre , Fuerza Patria encara la contienda sin un conductor visible que unifique al peronismo en transición .

En este contexto, las fuerzas políticas despliegan estrategias muy distintas : aunque Rolando Figueroa no es candidato, su figura domina la cartelería de La Neuquinidad. Julieta Corroza y Pepé Ousett encabezan la lista, pero es Figueroa quien aparece a su lado en los afiches, como sello de garantía . El mensaje es claro: votar la lista es votar al proyecto que conduce el gobernador .

En la boleta de la Libertad Avanza, Nadia Márquez es la candidata, pero la marca electoral se llama Milei. Las leyendas “Nadia es Milei” y el protagonismo marcado del apellido presidencial muestran la estrategia: no se vota tanto por conocer a Márquez, sino por reafirmar el rumbo nacional bajo la amenaza de no volver al pasado.

En transición

A diferencia de los otros espacios, el peronismo atraviesa un momento de transición. Cristina Fernández, que alguna vez fue su líder indiscutida, cumple prisión domiciliaria. El PJ discute entre Axel Kicillof, los demás gobernadores e intendentes cómo reconfigurar su liderazgo nacional. Fuerza Patria con Silvia Sapag y Beatriz Gentile apuestan a un discurso de resistencia, pero sin una figura fuerte que aglutine voluntades, a diferencia de La Neuquinidad y La Libertad Avanza. Aquí las únicas caras que apelan al voto, son ellas.

sapag gentile, carteleria

La elección neuquina mostrará no solo qué narrativa económica prende más —si la de la recuperación estadística, la de la incesante obra pública provincial o la de la resistencia social—, sino también cuánto pesa la presencia de un líder visible en campaña.

Las cifras dicen que en Neuquén la pobreza bajó al 26%, pero cuando los neuquinos entren al cuarto oscuro, tal vez no piensen en la última planilla del INDEC, sino en su capacidad real de consumo o tal vez en qué cara de cartel publicitario les resulta más confiable.