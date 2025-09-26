Figueroa quiere que las becas Gregorio Álvarez sean "política de Estado"

El gobernador Rolando Figueroa aseguró que al programa provincial de becas Gregorio Álvarez “lo tenemos que cuidar” y remarcó que “independientemente de quién gobierne la provincia, tiene que quedar y ser una política de Estado ”. Lo dijo este viernes en Zapala, durante la entrega de 230 notebooks a becarios del nivel superior de la Región del Pehuén.

El mandatario comentó que desde el gobierno provincial se continúa trabajando para mejorar el programa e informó que, como se hizo recientemente con el Colegio de Ingenieros, se busca sumar a otros profesionales que puedan ofrecer tutorías a los estudiantes . Además, anunció que se incorporará asesoramiento y acompañamiento de psicólogos y nutricionistas para los beneficiarios de las becas .

“Año a año vamos a ir mejorando”, aseguró Figueroa. Recordó que semanas atrás, durante una entrega de computadoras en Buenos Aires, dialogó con estudiantes beneficiarios de las becas y “pidieron la posibilidad de hablar con alguien que les muestre el horizonte que van a tener si llegan a ser profesionales de la carrera que están estudiando”. “Entonces, empezamos a sumar a los consejos y a los colegios profesionales”, señaló.

Psicología

“Otro tema importante que fue solicitado es que a veces se necesita un psicólogo. Porque se necesita un determinado apoyo, porque uno a veces tiene problemas que no tienen que ver con el estudio”, comentó y agregó que también se decidió incorporar capacitaciones de nutricionistas “para que nos digan cómo podemos alimentarnos de la mejor manera”.

“El objetivo de esta beca es que ustedes tengan posibilidades de movilidad social”, les dijo a los estudiantes que recibieron hoy su notebook y expresó: “Detrás de muchos de ustedes hay una oportunidad y hay sueños. Estoy seguro que a muchos los necesitamos para que esta provincia siga creciendo de manera diferente”.

“Este programa lo tenemos que cuidar y ustedes también se tienen que involucrar”, indicó el gobernador y añadió: “Qué bueno sería si se pueden recibir y el día de mañana hay otro chico sentado acá y ustedes son los tutores. A su vez, quizá hay alguno que le va bien y puede ser aportante. Estas cosas son las que terminan generando un círculo virtuoso. Ese es el gran desafío que tenemos”.

Presencia del Estado

“Cuando alguien les diga que es partidario del ‘sálvese quien pueda’, es porque tiene una ventaja. La desventaja tiene el deber de cubrirla el Estado. Ahí es donde debe estar el Estado”, destacó.

LAS BECAS GREGORIO ÁLVAREZ DEBEN SER UNA POLÍTICA DE ESTADO



Hoy, 330 beneficiarios de la Región del Pehuén recibieron una notebook en el marco de las becas Gregorio Álvarez y del programa Redistribuir Oportunidades.



Este programa debemos cuidarlo y sostenerlo en el tiempo.

“Hemos invertido en estos dos años 20 millones de dólares”, comentó el gobernador y explicó que “a las operadoras que sacan el gas y petróleo de Neuquén les dijimos: ustedes cuando se vayan, no se van a acordar de la provincia. Necesitamos que hagan buenas inversiones en infraestructura y formación, pero principalmente que eduquen a nuestras generaciones”.

Figueroa consideró que “no hay otro programa de estas características en Latinoamérica” y explicó que “sabemos que esto es importante porque yo lo viví en carne propia”. “No necesité la ayuda en la primaria, pero sí en la secundaria para poder estudiar”, dijo y agregó: “Lo que me permitió poder ir cumpliendo los objetivos que me tracé en la vida fue el poder estudiar, y en mucho tuvo que ver la beca que me otorgaron”.

Formación superior

“El 85% de ustedes es la primera vez que un miembro de la familia está estudiando en un instituto superior y el 75% son mujeres”, explicó y remarcó que “no hay ni un solo chico o chica acomodado, porque se trazan parámetros objetivos. Al que cumple esos parámetros objetivos se le asigna la beca”.

Por último, señaló que “también nos focalizamos en la terminalidad, porque el 50% de los chicos, en el desgranamiento que existe en la escuela secundaria, no la termina. A algunos les faltan rendir materias y terminan dejando. Entonces, nos estamos enfocando ahí prioritariamente este año”.

Dentro del Plan Redistribuir Oportunidades, uno de los ejes es la entrega de notebooks a los estudiantes del nivel superior incorporados al programa. La distribución está a cargo de la coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad del ministerio de Educación. El equipamiento arriba a puntos de referencia cercanos al lugar donde cursan sus estudios quienes reciben este beneficio. En total, se llegará a 2.200 equipos que ya fueron adquiridos por el programa de becas.

La ministra de Educación, Soledad Martínez consideró que el plan de becas “es un programa insignia del gobierno de la provincia del Neuquén”, porque “sintetiza” lo que “creemos que debe pasar con un Estado presente, que recupera la política como una herramienta para poder transformar realidades”.

Síntesis

“El programa de becas Gregorio Álvarez es una síntesis perfecta de lo que tendría que pasar en todos los proyectos de gobierno”, señaló y aseguró que reúne “esfuerzos del sector privado y del público”.

La ministra destacó la importancia del programa provincial de becas y puntualizó: “Lo hicimos los neuquinos con recursos de los neuquinos, porque el aporte de las empresas hidrocarburíferas también parte del recurso de los neuquinos. De allí lo virtuoso de este círculo”.

“Es un programa que nos permite recuperar la política con mayúsculas”, afirmó Martínez y aseguró que “ha permitido recuperar la confianza de los neuquinos y las neuquinas en el Estado provincial”.

La coordinadora de Políticas Socioeducativas y Equidad del ministerio de Educación, Amalín Temi destacó que “este programa comenzó con la premisa de redistribuir las oportunidades y eso es lo que estamos haciendo”.

“A cada punto del territorio neuquino llega el programa de becas Gregorio Álvarez y en toda la provincia hay beneficiarios de los distintos niveles educativos”, dijo y agregó que “el programa abarca desde el nivel inicial hasta el superior, carreras terciarias y universitarias y también apoyamos a estudiantes que no pudieron rendir las materias previas y no pudieron titular la escuela secundaria para que lo puedan hacer”.

“Estamos presentes en la vida de muchísimas familias en toda la provincia del Neuquén y eso nos enorgullece”, indicó la coordinadora y aseguró que el plan Gregorio Álvarez “no es sólo una beca dineraria que cobran todos los meses, sino que es también el acompañamiento de un tutor o una tutora que, a través del programa Acompañando tu futuro de la Asociación Conciencia, hace que podamos estar en contacto y saber de ustedes”.

“Este programa va a seguir creciendo”, remarcó Amalín Temi y finalizó: “Hoy van a recibir una notebook, que es una herramienta importante y fundamental para cualquier estudiante”.

Finalmente, el intendente de Zapala, Carlos Koopmann comentó que en la provincia hay unos 20.000 beneficiarios de las becas Gregorio Álvarez “y el 10% de las becas están en Zapala”. “Es importantísimo que los chicos aprovechen estas oportunidades que da la provincia”, expresó y destacó la “decisión política” del gobernador para la creación de este programa educativo.

Construcción de SUM

Las Escuelas Primarias N°114 y N°326 de Zapala tendrán, cada una, un Salón de Usos Múltiples (SUM), gracias a los convenios que firmaron este viernes el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Carlos Koopmann. Se trata de obras largamente esperadas por la comunidad educativa y contempladas en el programa de infraestructura educativa que impulsa la Provincia. El mandatario también recorrió la obra en ejecución de la EPET Nº 15 y que cuenta con un presupuesto de 1.700 millones de pesos.

El gobernador destacó que, con el intendente Koopmann “hemos trazado un programa de abordaje de toda la obra pública que necesitaba la ciudad. Esto es parte de los Pactos de Gobernanza que hemos firmado” y agregó: “Carlos asumió muy bien las responsabilidades como municipio, vemos mucho progreso en Zapala como el pavimento, obras importantes para dotar de servicios básicos a varios sectores de la sociedad”.

Asimismo, resaltó el carácter histórico de los proyectos: “Estamos haciendo obras históricas en Zapala de forma coordinada. Tener la posibilidad de realizar la inversión más importante que se ha hecho en la historia de la ciudad, como es la culminación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Ahora ya estamos trabajando en la programación para que con esa agua tratada se puedan poner superficies bajo riego”.

Figueroa recordó los compromisos asumidos con la educación y enfatizó que “hoy es un día muy importante porque si hay algo en lo cual nosotros estamos enfocados es en la educación. Y tener la posibilidad de dos escuelas tan respetadas por la sociedad, tan sentidas por la comunidad educativa, creemos que es muy importante dotarlas de algo que han soñado durante mucho tiempo”.

En este sentido, sostuvo que “La escuela Primaria Nº 326 esperó 100 años para tener su gimnasio. Por supuesto que es una obra importante, pero más allá de la obra es cómo va a mejorar la posibilidad de dotar a los profesores de tener un espacio para brindarles educación física, pero también para que el alumnado pueda disfrutar de otra manera la escuela”.

De esta manera, el gobernador también puso en valor el diálogo como camino para concretar obras y remarcó: “A partir del planteo de las necesidades, poder buscar las soluciones y poder concretarlas a nosotros nos llena de satisfacción. No siempre uno hace lo que quiere, sino lo que puede. Y en este caso podemos avanzar en la construcción de estos SUM tan anhelados para toda la comunidad de Zapala”.

Por su parte, la ministra de Educación, Soledad Martínez, repasó el valor simbólico y material de estas instituciones: “La Escuela Primaria Nº 326 cumplió 100 años y la Escuela Primaria Nº 114 cumplió 50. La 114 en sus orígenes era una escuela de la periferia y luego quedó completamente en el centro de la urbanización de un barrio muy importante, que es el Don Bosco. La 326 es hoy una escuela del centro, pero era una escuela originalmente de frontera”.

“En las dos escuelas hemos hecho inversiones muy importantes, alrededor de 1.000 millones de pesos durante el verano. A la escuela 114 le hicimos la reposición completa de la cubierta de techo y resolvimos con eso un problema que tenía la misma antigüedad que la escuela. 50 años lloviéndose esa escuela y por primera vez este año pudieron pasar todo el año sin filtraciones. En la 326 hicimos una intervención integral en la cocina, en sanitarios, en reposición de salidas de emergencia y ahora vamos a celebrar una intervención integral en las aberturas que también tienen la misma antigüedad del edificio”, explicó.

A su turno el intendente Koopmann valoró la concreción del compromiso asumido: “Son obras anheladas históricamente. Lo bueno es que ambas escuelas tienen terreno en condiciones, todos los servicios pasan cerca para que se puedan hacer las obras rápido. Así que celebramos que se firme este convenio para poder, por obra delegada llamar a licitación”, señaló