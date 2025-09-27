Neuquén termina el finde con viento, lluvias y nevadas: qué sectores comprende

El pronóstico para este domingo en Neuquén estará templado, con buen tiempo, pero con un protagonista excluyente propio de septiembre: el viento . Si bien en principio se esperaba que se fuese diluyendo al término del fin de semana, a último momento se pronosticó que continuará soplando y fuerte.

Según el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ), se prevé para este domingo una jornada ventosa en la región. Por la madrugada la temperatura estará en los 12 grados bajo un cielo parcialmente nublado, con viento entre leve y moderado y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. En horas de la mañana la temperatura se elevará a los 15 grados y está previsto que el viento sople entre 32 y 41 kilómetros por hora con ráfagas cercanas a los 60 kilómetros por hora. Para la tarde disminuirá levemente el viento, que soplará de forma moderada con ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora. En cuanto a la temperatura, se registrará una máxima de 22 grados. Por la noche disminuirá a 16 bajo un cielo parcialmente nublado y viento en disminución.

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas ( AIC ) anticipó que se mantendrán los períodos inestables en cordillera. En tanto que, en los valles, meseta y la costa se espera aire frío del sudoeste. La tarde estará templada con ascenso de la temperatura el domingo. Además, se mantendrán las condiciones en el comienzo de la semana. También anunció calor para los días miércoles y jueves.

Viento (3).JPG Maria Isabel sanchez

En tanto que, para el sur cordillerando el SMN pronosticó para este domingo tiempo inestable, lluvias y nevadas. En San Martín de los Andes y la zona de influencia se esperan por la madrugada lluvias aisladas con viento fuerte y ráfagas entre 60 y 69 kilómetros por hora. Para la mañana continurá el viento en la misma sintonía, con una temperatura mínima de 1 grado y nevadas. Durante la tarde seguirá las fuertes ráfagas con lluvias aisladas, y se irá despejando hacia la noche.

Cómo comenzará la semana en Neuquén

El tiempo se mantendrá templado y ventoso para el lunes. El SMN adelantó que el cielo estará mayormente nublado en la región durante prácticamente toda la jornada. La temperatura mínima será de 10 grados por la mañana y la máxima llegará a los 20 grados en horas de la tarde. El viento soplará más fuerte durante la mañana y la noche con ráfagas próximas a los 60 kilómetros por hora.

SMAndes_FedericoSoto Nevada SMA-2 Federico Soto

En la zona sur, se mantendrá el tiempo frío e inestable. El pronóstico anticipa cielo mayormente nublado durante el día y hacia la noche lluvias y nevadas. La mínima será de 1 grado bajo cero y la máxima llegará a los 5 grados. Seguirá el viento fuerte con ráfagas de casi 60 kilómtros por hora.