El tesoro de Unión de Mayo: cumplió 90 años la abuela que convirtió su casa en un comedor comunitario

Abuela de 45 nietos, dio de comer a más de 400 personas durante la crisis de 2001. Este miércoles sopló las velitas y recibió todo tipo de visitas.

Los festejos por Elvira Mercedes Millañanco comenzaron a las 8 de la mañana de este miércoles.

De sonrisa amplia, ojos sabios y apacibles que resumen una vida intensa y abundante. La raíz de una gran familia. Mamá de 14 hijos , abuela de 45 nietos, 24 bisnietos y 16 tataranietos. Nació en Quillén y transcurrió toda su vida en esta provincia.

Este miércoles, el barrio Unión de Mayo festejó su cumpleaños número 90. Feliz y saludable, recibió la visita de mucha gente que no olvida el comedor comunitario que sostuvo con sus manos y el alma de cocinera , durante la crisis de 2001 y por varios años más, alimentando a más de 400 vecinos con pan de amor.

Se llama Elvira Mercedes Millañanco y no es solo la madre de un gran árbol genealógico que sigue creciendo. Es parte d el corazón de Unión de Mayo , un barrio que late fuerte y revela una red extensa de solidaridad entre vecinos.

Este miércoles, en la casa de la calle Paso de los Andes 1016, la familia Ancafil celebró con emoción, risas y mucho amor su cumpleaños. Hijos, nietos, bisnietos, vecinos, amigos, policías de la Comisaría 21 y hasta un mensaje especial del gobernador Rolando Figueroa que quiso homenajearla con un saludo grabado por su historia de vida y su incansable labor comunitaria. La frutilla del postre fue una sorpresa mañanera, cuando faltaban pocos minutos para las 8 y tocó su puerta el intendente de esta ciudad, Mariano Gaido.

“Le conté el día anterior, en una reunión familiar. Le dije: 'Mi mamá va a cumplir 90 años y sería muy lindo que puedas visitarla", contó Gustavo Ancafil, uno de sus hijos, en diálogo con LMNeuquén. "Fue una sorpresa. Pasó por acá y le regaló un equipo de mate", agregó.

Los festejos comenzaron temprano y se prolongaron hasta la noche. Su familia y afectos más cercanos la agasajaron cocinando chivitos y una torta. Fueron momentos inolvidables, de mucha alegría.

Nacida en Quillén, entre Aluminé y Ruca Choroi, Elvira es neuquina de pura cepa, criada en los parajes de la cordillera, con la fuerza y humildad que las mujeres del interior profundo conocen bien. Aquí echó raíces, forjó una gran familia y se convirtió en una vecina entrañable del barrio Unión de Mayo, donde es querida, respetada y celebrada por muchas personas.

Amable y solidaria

Es que su historia no termina con la crianza de sus 14 hijos. Durante los años más duros de la crisis del 2001, Elvira fue la cocinera del comedor comunitario en su casa, donde alimentó a más de 400 personas todos los días. Ese trabajo solidario se extendió hasta 2012. "La gente la quiere y se acuerda de ella también por eso", remarcó su hijo Ancafil.

Esa pasión por la cocina la acompañó toda su vida. "Es una persona muy amable, le gusta cocinar y lavar las cosas. De salud anda muy bien. Camina con un andador y sin andador, también ¡Tiene una vitalidad! Podría dormir más y sin embargo se levanta todos los días a las 4 de la mañana. Entonces toma té y escucha la radio", comentó su hijo.

La cocinera de todos el tesoro de Unión de Mayo cumplió la abuela que convirtió su casa en un comedor comunitario

En el marco de un festejo cargado de emociones, llegaron visitas de todos lados. Los cuatro jefes de la Comisaría 21 se acercaron para darle un abrazo y sacarse una foto con ella, igual que Mariano Gaido y familiares.

La torta, el brindis y las lágrimas de emoción vinieron después. Fue una tarde larga, de esas que recordará para siempre. Y allí estaba Elvira, mirando con ternura a su descendencia, esa tribu enorme que comenzó con ella, que se expandió, y que hoy es parte del alma del barrio.

El legado de una vida

En una ciudad, que es un motor de crecimiento que abruma, Elvira Millañanco y su historia es un testimonio vivo de los valores que sostienen a una comunidad: el compromiso, la solidaridad, la familia y el trabajo. Su historia es parte de la historia de Neuquén, de esos años en que la necesidad era mucha, pero la voluntad de ayudar era más grande.

Hoy, al cumplir 90 años, los que la quieren a Elvira celebran su vida y el gesto amable que fue plan de amor y un plato caliente en los momentos más difíciles de una Argentina que estallaba. Feliz cumpleaños, Elvira.