¿Cuántos feriados quedan en este 2025?: la fecha de los últimos fin de semana XL

El calendario nacional todavía incluye varias oportunidades para disfrutar del aire libre, algún viajecito o o de una pausa reparadora antes de fin de año.

El calendario de feriados de este 2025 se modificó totalmente en Argentina. De esta manera, se generaron algunas dudas sobre qué días quedaron como no laborables y feriados, por lo que muchos argentinos se preguntan cuando será el próximo descanso y cuántos días quedan para planificar un viaje o simplemente disfrutar de un día extra.

En octubre habrá un nuevo fin de semana largo, donde miles de argentinos podrán disfrutar de varios días libres, ideal para hacer algún viajecito, visitar amigos o descansar en casa. Días atrás, el Gobierno Nacional decretó que el feriado del 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural - que cae domingo- será trasladado finalmente al viernes 10 de octubre, por lo que habrá entonces un fin de semana largo.

Esta medida se tomó para tener un finde XXL que tiene como objetivo ser "una oportunidad para estimular la demanda turística interna y favorecer a sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional".

Kayak turismo Neuquén.jpg Disfrutar de paseos en kayak en la cordillera en esta época del año es una maravilla en Neuquén.

¿Por qué se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural?

El Día del Respeto a la Diversidad Cultural es una fecha que invita a reflexionar sobre la historia y los pueblos originarios. Fue establecido en 1917 como "Día de la Raza", pero en 2010, mediante un decreto presidencial, se modificó su denominación y sentido, promoviendo el diálogo intercultural y el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de América.

Durante décadas fue conocido como Día de la Raza, en recuerdo de la llegada de Cristóbal Colón en 1492. Sin embargo, en 2010 su denominación fue modificada para promover una visión más inclusiva de la historia nacional. El cambio buscó dejar atrás la idea de "conquista" y reflexionar sobre la diversidad de culturas que conforman la sociedad argentina. El objetivo es reconocer la importancia de los pueblos originarios y su aporte a la identidad nacional.

diversidad-cultural-.jpg 12 de octubre: ¿Por qué se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultura?

¿Cuántos feriados restan en este 2025?

En lo que resta de 2025, habrá cinco feriados nacionales y/o días no laborables con fines turísticos.

El próximo finde largo tendrá lugar entre el viernes 10 y el domingo 12 de octubre de 2025, con motivo de la conmemoración del Día de la Diversidad Cultural.

A través de la resolución 139/2025, se estableció que el feriado del 12 de octubre se traslade al viernes 10. De esta forma, se creó un fin de semana largo de tres días que no estaba contemplado en el organigrama de feriados dispuesto a fines de 2024. En el artículo 1ro de la citada resolución, puede leerse: "Trasládase el feriado nacional del día 12 de octubre “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” correspondiente al año 2025, al día viernes 10 de octubre del mismo año".

Ya en el mes de noviembre, llega un nuevo fin de semana largo, que se extenderá del 21 al 24 de noviembre, gracias al feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Ese puente de cuatro días se perfila como una de las oportunidades más esperadas del calendario.

En caso de que debas trabajar el próximo domingo 12 o el lunes 24 de noviembre, el empleado debe recibir un pago doble por las horas trabajadas ese día de acuerdo con la legislación argentina, mediante la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo.

El último tramo del año también asegura otra escapada: el 8 de diciembre, con motivo del Día de la Virgen. Esta fecha religiosa permitirá que diciembre arranque con una pausa antes de la Navidad.

Finalmente, como cada año, el 25 de diciembre marca la llegada de la Navidad, un feriado inamovible que cierra el calendario 2025 y se convierte en la última gran celebración del año.