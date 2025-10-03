Triple femicidio en Florencio Varela: Matías Ozorio se negó a declarar

La mano derecha de Pequeño J se hizo presente ante la Justicia tras su traslado desde Perú. Ahora será trasladado a una cárcel de máxima seguridad.

A dos semanas del triple femicidio de Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela, Matías Ozorio se negó a declarar este viernes ante el fiscal Adrián Arribas, a cargo de la investigación.

Ozorio es señalado como el coautor junto a Tomy Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J" del triple femicidio en Florencio Varela. El argentino de 28 años se encontraba prófugo en Perú junto al peruano de 20 años.

Tras la audiencia, bajo estrictas medidas de seguridad, Ozorio fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de General Alvear, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Así lo informó el abogado Fernando Burlando, representante de la familia de Del Castillo, tras la audiencia.

Matías ozorio

El abogado Burlando se mostró conforme por cómo avanza la causa

Fernando Burlado, abogado de la familia de Brenda del Castillo, habló sobre la investigación que se viene llevando adelante y planteó que se encuentran "conformes" con cómo avanzó. Esto marca una diferencia con declaraciones previas de la familia, que habían mostrado su inconformidad.

"Estamos conformes, si no se actuaba como se actuó había mucho riesgo de caer en la impunidad. Ahora están en proceso de apertura de celulares, no son pruebas instantáneas, tienen un tiempo de elaboración pero son pruebas importantísimas. De ahí surgen las pruebas que confirman y reconfirman lo que hace la fiscalía", planteó.

la matanza desaparecidas (1)

Las sospechas que caen sobre Ozorio, detenido por el triple femicidio en Florencio Varela

Según investigadores que trabajan en el caso, no hay dudas que Ozorio estuvo dentro de la casa de Florencio Varela en la que masacraron y torturaron a Brenda, Morena y Lara.

Sospechan que llegó a la escena, con el fin de garantizar que el plan se llevara a cabo, en el VW Fox de Víctor Sotacuro, capturado en Villazón (Bolivia). En el vehículo también iba Florencia Ibáñez, sobrina del remisero.

Ozorio -a diferencia del supuesto líder de la banda que debe ser extraditado- fue expulsado de Perú, luego de ser capturado este miércoles por la Policía Nacional, con datos brindados por la Bonaerense, en un trabajo conjunto de investigación para dar con el prófugo.

Cómo fue la detención de la mano derecha de Pequeño J en Perú

Al ser detenido en Perú, Ozorio alegó que llegó a ese país engañado por un narco mafioso y por eso estaba viviendo en calle tras haberse escapado.

“Me trajeron de engaño unos narcos, mafiosos. Yo le debía plata. Y hace dos días me escapé. Vengo bajando desde Trujillo. Me vengo escapando”, fue su relato ante el oficial de la policía peruana y, luego, dijo que la ruta para llegar hasta allí fue "por Paraguay, por la selva, después de la selva peruana".

Ozorio residía en el asentamiento conocido como Villa 21.24. También frecuentaba la Zavaleta y la 1-11-14. Aunque cuando fue detenido dijo que llevaba un año en Perú arrastrado por los narcos mafiosos y que había ingresado al país por Paraguay.

captura- Ozorio- Perú

Ozorio es el octavo detenido en el marco de los femicidios de Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20), quienes fueron encontrados la madrugada del 24 de septiembre en un allanamiento en Villa Vatteone, luego de haber permanecido cinco días desaparecidas. Habían sido torturadas y enterradas.

Horas después, fue capturado Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", un supuesto jefe narco que habría ordenado el secuestro, tortura y ejecución de las tres víctimas.