Triple femicidio de Florencio Varela: así llegó Matías Ozorio a la Argentina, el cómplice de "Pequeño J"

Custodiado por agentes de la Federal y la Bonaerense arribó el país, y se difundieron imágenes del momento. Qué pasará con él.

Matías Ozorio está acusado por ser complice en el triple femicidio de Florencio Varela.

Un avión de la Fuerza Aérea trasladó a Matías Agustín Ozorio, uno de los implicados en el triple femicidio de Florencio Varela, desde Perú a Argentina el jueves por la noche. Este viernes será indagado por el fiscal de Homicidios de La Matanza Carlos Adrián Arribas.

El detenido fue escoltado por agentes de Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía Bonaerense , quienes se trasladaron en un avión de la Fuerza Aérea Argentina a la ciudad de Lima . Cerca de las 23:07 horas, la tripulación había aterrizado en el aeropuerto de El Palomar.

En ese sentido, la comitiva policial salió a las 11:00 desde el Aeropuerto de El Palomar y tras cargar combustible en Salta arribaron a Lima pasadas las 17:00.

Así llegaba al país el complice de Pequeño J

Allí, luego de los trámites de rutina, volvieron con Ozorio y tras cargar nuevamente combustible en Salta llegaron a la misma terminal aérea 23:11.

Está previsto que el viernes por la mañana sea llevado a una audiencia indagatoria, en donde lo pondrán en conocimiento de su situación procesal.

El detenido está acusado de ser uno de los principales colaboradores de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como "Pequeño J", por los crímenes de las tres jóvenes de La Matanza: Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Cómo fue la detención de Ozorio en Perú

Al ser detenido en Perú, Ozorio alegó que llegó a ese país engañado por un narco mafioso y por eso estaba viviendo en calle tras haberse escapado.

“Me trajeron de engaño unos narcos, mafiosos. Yo le debía plata. Y hace dos días me escapé. Vengo bajando desde Trujillo. Me vengo escapando”, fue su relato ante el oficial de la policía peruana y, luego, dijo que la ruta para llegar hasta allí fue “por Paraguay, por la selva, después de la selva peruana”.

Ozorio residía en el asentamiento conocido como Villa 21.24. También frecuentaba la Zavaleta y la 1-11-14. Aunque cuando fue detenido dijo que llevaba un año en Perú arrastrado por los narcos mafiosos y que había ingresado al país por Paraguay.

captura- Ozorio- Perú

Ozorio es el octavo detenido en el marco de los femicidios de Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20), quienes fueron encontrados la madrugada del 24 de septiembre en un allanamiento en Villa Vatteone, luego de haber permanecido cinco días desaparecidas. Habían sido torturadas y enterradas.

Horas después, fue capturado Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, un supuesto jefe narco que habría ordenado el secuestro, tortura y ejecución de las tres víctimas.

Por el triple femicidio, los primeros en caer fueron Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes ya fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero.

Este fin de semana fueron capturados Víctor Sotacuro Lázaro, en la ciudad fronteriza de Villazón, en Bolivia; y Ariel Giménez, quien está acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas.

Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, en tanto fue aprehendida este lunes por haber estado en el mismo auto con su tío la noche del crimen de las chicas. Ambos fueron indagados en las últimas horas por el fiscal de Homicidios Carlos Adrián Arribas y declararon.