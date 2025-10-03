Luego del último acuerdo paritario rubricado por la Upacp (Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares), estos son los salarios por hora de limpieza de las empleadas domésticas en octubre de 2025 .

Aumentó la hora de limpieza en octubre 2025: el sueldo de las empleadas domésticas

En julio de 2025 , la Upacp (Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares) , el gremio que representa a las empleadas domésticas , logró una recomposición salarial para las trabajadoras del sector. Así, producto de este acuerdo, a lo largo del cuatrimestre junio-julio-agosto-septiembre de 2025 se incrementaron sus sueldos . ¿De cuánto es el salario de las empleadas domésticas en octubre de 2025 ?

Según el convenio mencionado más arriba, las empleadas domésticas recibieron aumentos del 3,5 por ciento en junio (como ya se habían abonaron los sueldos de ese mes, este porcentaje se aplicó en julio para compensar parte de la inflación registrada en el primer semestre del año); de un 1 por ciento en julio; de un 1 por ciento en agosto y de un 1 por ciento en septiembre de 2025 .

Hora de limpieza en octubre 2025: el sueldo de las empleadas domésticas

La hora de limpieza cuesta 3.052 pesos –con retiro- y 3.294 pesos –sin retiro- en octubre de 2025.

Asimismo, el salario mensual es de $374.541 –con retiro- y de $416.486 –sin retiro-.

Las empleadas domésticas que llevan a cabo tareas de limpieza están incluidas en la quinta categoría del Convenio Colectivo que nuclea al personal auxiliar de casas particulares. En la quinta categoría, figuran los trabajadoras que realizan tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

En octubre de 2025, las empleadas domésticas perciben los siguientes salarios, que varían de acuerdo a la tarea que llevan a cabo:

PRIMERA CATEGORIA: SUPERVISOR/A, Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro

Hora: $3.683,29.

Mensual: $459.471,73.

Sin retiro

Hora: $4.034,05.

Mensual: $511.800,22.

SEGUNDA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS, Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro

Hora: $3.487.

Mensual: $426.875,19.

Sin retiro

Hora: $3.822,91.

Mensual: $475.184,55.

TERCERA CATEGORIA: CASEROS, Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.

Hora: $3.293,99.

Mensual: $416.485,63.

CUARTA CATEGORIA: ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS, Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro

Hora: $3.293,99.

Mensual: $416.485,63.

Sin retiro

Hora: $3.683,21.

Mensual: $464.129,59.

QUINTA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS GENERALES, Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Con retiro

Hora $3.052.

Mensual: $374.541,36.

Sin retiro

Hora: $3.293,99.

Mensual: $416.485,63.

El Convenio Colectivo que nuclea a las empleadas domésticas prevé un adicional por zona desfavorable equivalente al treinta por ciento (30%) sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

Por ende, en el caso específico de la provincia de Neuquén, el salario por hora de limpieza en octubre de 2025 es el siguiente: