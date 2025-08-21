Cuánto se paga por hora de niñera en agosto 2025: nuevos sueldos de empleadas domésticas

Luego del último acuerdo paritario, estos son los nuevos sueldos de las empleadas domésticas. ¿Cuánto cobra por hora una niñera en agosto de 2025?
En el mes de julio de 2025, y tras casi seis meses de espera, la Upacp (Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares) selló un convenio por el que las empleadas domésticas recibieron aumentos salariales de un 3,5 por ciento en junio (como ya se habían abonado los sueldos de ese mes, este porcentaje se aplicó en julio para compensar parte de la inflación registrada en el primer semestre del año); de un 1 por ciento en julio; de un 1 por ciento en agosto y de un 1 por ciento en septiembre de 2025. Así, ¿cuánto cobra por hora una niñera en agosto de 2025?
El trabajo de las niñeras se encuentra comprendido en la cuarta categoría del Convenio Colectivo del sector, que incluye la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes y adultos mayores.
Cuánto se paga por hora de niñera en agosto 2025
En agosto de 2025, una niñera percibe un salario por hora que oscila entre $3.261 –sueldo por hora con retiro- y $3.646 –sueldo por hora sin retiro-. El salario mensual es de $412.362 –con retiro- y de $459.534 –sin retiro-.
El Convenio Colectivo que nuclea a las niñeras prevé un adicional por zona desfavorable equivalente al treinta por ciento (30%) sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Rio Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.
En el caso específico de la provincia de Neuquén, el salario por hora de una niñera en agosto de 2025 es el siguiente:
- -4.239 pesos –con retiro-.
- -4.740 pesos –sin retiro-.
Bono adicional para empleadas domésticas 2025
En el acuerdo mencionado más arriba, también se fijó el pago de un bono adicional para las empleadas domésticas, –una suma no remunerativa pagadera por única vez a cargo del empleador-, que debe liquidarse de acuerdo a la siguiente tabla:
- 0 a 12 horas semanales de trabajo: $4.000 (julio)/$4.000 (agosto)/$4.000 (septiembre).
- 12 a 16 horas semanales de trabajo: $7.000 (julio)/$6.000 (agosto)/$6.000 /septiembre).
- Más de 16 horas (y personal S/retiro) semanales de trabajo: $10.000 (julio)/$9.500 (agosto)/$9.500 (septiembre).
Sueldo empleada doméstica agosto 2025
En agosto de 2025, las empleadas domésticas perciben los siguientes salarios, que varían de acuerdo a la tarea que llevan a cabo:
PRIMERA CATEGORIA: SUPERVISOR/A, Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.
Con retiro
- Hora: $3.646,75.
- Mensual: $454.922.
Sin retiro
- Hora: $3.994.
- Mensual: $506.732.
SEGUNDA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS, Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.
Con retiro
- Hora: $3.452.
- Mensual: $422.649.
Sin retiro
- Hora: $3.785.
- Mensual: $470.439.
TERCERA CATEGORIA: CASEROS, Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.
- Hora: $3.261.
- Mensual: $412.362.
CUARTA CATEGORIA: ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS, Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.
Con retiro
- Hora: $3.261.
- Mensual: $412.362.
Sin retiro
- Hora: $3.646.
- Mensual: $459.534.
QUINTA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS GENERALES, Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.
Con retiro
- Hora $3.022.
- Mensual: $370.833.
Sin retiro
- Hora: $3.261.
- Mensual: $412.362.
