Los audios de Francesca con Mauro Icardi contra la niñera acusada de violencia

"Con Silvia no voy a ir... Cuando la eches a Silvia voy a ir", afirma Francesca, dejando en claro su postura. La niña detalla episodios de maltrato físico y emocional: "Te estoy diciendo yo que me pegaba y me maltrataba", pero Icardi le responde tajante: "Es todo mentira. No creo en las boludeces que hace tu mamá".

Los durísimos audios de Francesca hablando con Icardi

Los audios también incluyen mensajes dirigidos a Ana Rosenfeld, exabogada de Wanda y amiga de la familia, en los que Francesca insiste: "Silvia nos maltrataba y nos pegaba muy fuerte, a mí y a Isi. ¿O no? Nos robaba y nos pegaba", visibilizando el impacto emocional que estas situaciones han tenido en las niñas.

Otro de los puntos sensibles que emerge de los audios es el malestar de Francesca por las publicaciones de su padre relacionadas con la China Suárez, con quien Icardi habría iniciado una relación.

"Papi, por favor, ¿podés borrar esa foto porque mis amigas van a hablar de eso y no me gusta? Quiero olvidarme de todo lo que está pasando", le pide Francesca, en referencia a una imagen publicada por Icardi el 9 de enero.

La niña también menciona la vergüenza que le generan estas situaciones: "Papá, ayer te pedí y te dije que me hiciste pasar vergüenza. Mis amigas de TikTok me vieron. ¿Podés borrar esa foto?", insiste en otro audio. En una de las declaraciones más llamativas, Francesca comenta a su madre: "Hoy le pedí a mami si me podía bañar en agua bendita porque me quiero olvidar de todo lo que está pasando y vos seguís poniendo cosas y no me gusta", evidenciando el estrés que le generan estas circunstancias.

La difusión de estos audios ha generado un fuerte impacto, no solo por el contenido en sí, sino también por la exposición pública de una niña en medio de un conflicto de adultos. Los periodistas que revelaron los mensajes, como Pampito y Ángel de Brito, coincidieron en señalar la gravedad de la situación.

Pampito expresó: "Es muy fuerte... Pobrecita", mientras que De Brito destacó la complejidad del caso y la forma en que estas tensiones familiares se han trasladado al ámbito público.