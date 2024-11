Mauro Icardi sospecha de que Wanda Nara está embarazada

Wanda Nara y L-Gante viven un fogoso romance después de meses de ocultar su relación. La conductora de Bake Off famosos viajó junto al cantante de cumbia 420 y la hija de este a Río de Janeiro para sellar su historia de amor.

Fuerte sospecha de Mauro Icardi

Pepe Ochoa, periodista de LAM (América) reveló un sorpresivo dato sobre Wanda Nara y L-Gante y el motivo del viaje del futbolista de Galatasary a la Argentina. Según el “angelito”, “Mauro hizo un llamado, hace una semana, y tuvo una conversación con una médica obstetra, en dos oportunidades, porque está convencido de que Wanda estaría esperando un hijo de L-Gante”.

Yanina Latorre sumó: “Le pregunté el sábado y no me contestó… luego me puso “mmm.. no””. Incluso, la angelita contó que el cantante le mandó un audio bromeando que estaban esperando los 3 meses (de embarazo) para confirmar.

Data EXPLOSIVA del triángulo amoroso del momento: WANDA - ICARDI - L-GANTE "Mauro estaría convencido que Wanda está esperando un hijo de L-Gante"

“La data que le llega a él (a Mauro) es muy concreta y para Mauro eso está sucediendo”, agregó el columnista del programa de América quien aseguró que el destino del futbolista no era Argentina sino Roma, pero decidió tomarse un vuelo al país para chequear ese rumor.