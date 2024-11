Cuál es la persona cercana a Wanda Nara que le pide que deje a L-Gante

Una persona del entorno de la empresaria y conductora no estaría de acuerdo con su nuevo vínculo.

Wanda Nara y L-Gante oficializaron su relación con un viaje a Río de Janeiro, acompañados por Jamaica, la hija que el cantante tuvo con Tamara Báez. Según trascendió, esta noticia no fue bien recibida en el entorno cercano de la empresaria.

En el programa LAM, Pepe Ochoa reveló información que le compartió el periodista Gus Méndez: "No esperaban que este viaje suceda, y que Nora (Colosimo) se quiere matar". Estas declaraciones generaron la peor reacción de Ángel de Brito, conductor del ciclo, quien criticó la actitud de Colosimo: "¿Wanda se mete en las parejas de Nora? ¡No! Ya es bastante grande ella", lanzó, visiblemente molesto.

image.png

"La queremos mucho", expresó Pallares sobre Colosimo, quien se encargó de Valentino, Constantino y Benedicto, frutos de la relación con Maxi López, y de Francesca e Isabella, hijas que tuvo con Mauro Icardi. Mientras tanto, Wanda decidió mantenerse alejada de los medios en esta ocasión. Sin embargo, L-Gante aclaró algunos detalles sobre su viaje: "No es una luna de miel, solo estamos aprovechando las vacaciones", explicó con una sonrisa.

L-Gante reveló cómo veía lo que hacía Wanda Nara sin seguirla en redes sociales

En un reciente vivo de Instagram, Wanda Nara y L-Gante dieron mucho que hablar. La empresaria y el cantante, que ya han protagonizado más de una polémica juntos, parecían estar en un momento relajado compartiendo una transmisión frente a sus seguidores.

Sin embargo, la charla tomó un giro inesperado cuando L-Gante reveló que utilizaba una cuenta falsa en Instagram para seguir de cerca la actividad de Wanda, aún cuando ella lo tenía bloqueado. Esta confesión, que sorprendió no solo a Wanda sino también a los miles de seguidores conectados, incluyó una muestra en vivo de la cuenta ficticia desde la cual el músico vigilaba a la modelo.

Wanda 1.jpg

Todo comenzó cuando Wanda tomó el celular de L-Gante en plena transmisión y descubrió su método secreto. “¡Zorro! ¿vos me bloqueabas y me veías desde esa cuenta?”, exclamó entre risas e incredulidad, al notar el perfil falso que él usaba para no perder detalle de sus publicaciones. Incluso, la sorpresa se incrementó cuando L-Gante admitió que usaba la misma cuenta para seguir a Gossipeame quien también estaba conectada en el vivo y se enteró en ese momento de que era objeto del "stalking" virtual del cantante.

Entre carcajadas y con un tono divertido, Wanda lo desafió: “No, no, no y después te hacés el malo con eso, Elián, ya con eso cagaste, quedaste en evidencia”, dejando al descubierto el peculiar método que usaba L-Gante para espiar sus redes. La reacción fue inmediata y el momento se viralizó, generando una ola de comentarios en redes sociales sobre la insólita confesión del artista.

La situación sorprendió especialmente porque, según se supo, la relación entre Wanda y L-Gante no había quedado en los mejores términos después de su primer y breve romance. En varias ocasiones ambos declararon haber perdido contacto, y L-Gante incluso llegó a bloquearla en redes sociales. No obstante, parece que el distanciamiento fue más aparente que real, ya que el cantante continuaba siguiendo cada publicación de la empresaria desde las sombras de su cuenta alternativa.