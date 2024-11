L-Gante reveló cómo veía lo que hacía Wanda Nara sin seguirla en redes sociales

Sin embargo, la charla tomó un giro inesperado cuando L-Gante reveló que utilizaba una cuenta falsa en Instagram para seguir de cerca la actividad de Wanda, aún cuando ella lo tenía bloqueado. Esta confesión, que sorprendió no solo a Wanda sino también a los miles de seguidores conectados, incluyó una muestra en vivo de la cuenta ficticia desde la cual el músico vigilaba a la modelo.

Todo comenzó cuando Wanda tomó el celular de L-Gante en plena transmisión y descubrió su método secreto. “¡Zorro! ¿vos me bloqueabas y me veías desde esa cuenta?”, exclamó entre risas e incredulidad, al notar el perfil falso que él usaba para no perder detalle de sus publicaciones. Incluso, la sorpresa se incrementó cuando L-Gante admitió que usaba la misma cuenta para seguir a Gossipeame quien también estaba conectada en el vivo y se enteró en ese momento de que era objeto del "stalking" virtual del cantante.