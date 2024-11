Se supo el verdadero motivo por el que Wanda Nara le pidió el divorcio a Mauro Icardi

Asimismo, se supo cuál fue el detonante del que la pareja jamás logró volver: “Lo que rompió el amor fueron los cuernos de Mauro con la China Suárez”. Ante esto Pochi de Gossipeame expuso: “Wanda ahí hizo un quiebre”.

Las picantes declaraciones de Wanda Nara contra Mauro Icardi

En los últimos días, Wanda Nara expuso lo peor del accionar de Mauro Icardi post separación: “Los fans deberían conocer todas las partes y situaciones para realmente estar orgullosos o no de su ídolo. Me hago cargo económicamente de mis hijos sola, lucho con una mudanza, y hasta con la difícil tarea de recuperar a las mascotas de mis hijas, que lamentablemente son rehenes”.

“Ojalá tengan mis mismos ideales, cuando no soy más feliz me voy. No me importa lo exterior de nadie. No me quedo en una relación infeliz por la foto familiar”, lanzó tratando de destacar su valentía de salir de una mala relación.

Por último, Wanda Nara fue clara en el motivo por el que decidió dejar a Mauro Icardi: “Mientras fui feliz estuve, cuando eso deja de pasar me parece lo más sincero seguir mi camino. No se preocupen por mis hijos si hay algo que soy es buena MADRE. No es más sano permanecer o esconder situaciones de infidelidades solo por mantener la unión, al menos para mí. Voy a ir siempre en busca de mi felicidad”.