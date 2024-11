Yanina Latorre le respondió picante a Wanda Nara: "Me cansé, ahora..."

Sin embargo, Yanina Latorre no tardó a la hora de darse por aludida, por lo que se lanzó a responderle en la misma sintonía y nivel de fastidio: “Me rompe mucho, mucho los huevos que me amenacen. Basta, me cansé. Cualquier inútil al que le molesta lo que digo quiere hacerme juicio. ¿Por qué no me dejan de romper los huevos y se fijan en sus vidas?”.

Más allá de marcar que “se fijen en sus vidas”, cuando ella estaba opinando de la de Wanda Nara, trató de explicar por qué le molesta que los famosos y mediáticos no quieran que se hable de sus vidas: “Si sos mediático o mediática y te la pasás mostrando todo, el otro puede opinar. ¿Sabés cuándo no se opina y no se da cátedra? Cuando te guardás un poquito. A veces el amor empieza por casa”.

Qué fue lo que más hizo enojar a Yanina Latorre del comunicado de Wanda Nara

En ese nivel de enojo, parece que el hecho de que Wanda Nara haya amenazado con la posibilidad de tomar acciones legales es lo que más hizo enojar a Yanina Latorre: “Tengo una calentura... Basta de juicios. Todos me quieren callar, pero no me voy a callar”.

“No es ningún delito opinar. El tema es que como soy honesta, tengo criterio y digo lo que pienso sin ser chupaort… jode. Te dejo picando cositas porque sabés que tengo razón”, cerró muy picante la panelista de LAM.