Yanina Latorre confesó que le fue infiel a su marido, Diego

Yanina Latorre visitó Intrusos y protagonizó una conversación a corazón abierto con Rodrigo Lussich y su equipo, donde habló sin reservas sobre su matrimonio con Diego Latorre , la infidelidad y el significado de la lealtad en una pareja de largo recorrido, en especial luego de la infidelidad pública que le tocó vivir en el año 2017 cuando salió a la luz el affaire de su marido con Natacha Jaitt.

Ahora, ella confesó que en algún momento fue infiel. “Cuernito hubo”, observó Paula Varela en el momento más álgido de la charla, y la respuesta de Yanina fue una risa cómplice. “El tema es saber hacerlo”, completó la idea Rodrigo Lussich, y la conductora volvió a asentir con un gesto y una reflexión: “El tema es ser viva, no dejar rastros”.

La conversación continuó en el mismo tono: “¿Alguna vez lo hiciste?“, se interesó Ambrosino. Y aquí, Latorre admitió: “Alguna vez no me debo haber portado bien. La gente cree que yo cuento todo y no, no te voy a dar más información que esta. Soy más viva que nadie”. Y frente a la consulta sobre si Diego sabía de alguna infidelidad de su parte, respondió entre risas: “No, no, no. Se está enterando. Diego… Besito”.

image

Y continuó: “Vamos a darles otro título. El también a mí me ha perdonado. Los maté a todos. A la gente le gusta hablar pavadas y no sabe nada de la vida nuestra. Yo soy re honesta. Diego me ha perdonado”. Paula Varela quiso saber si Latorre había perdonado a Yanina con un jugador de fútbol que el Turco Husaín insinuó en MasterChef Celebrity en el momento en que la conductora pasó por las cocinas. “El Turco inventó todo. Nunca en la vida he salido con un jugador de fútbol, nunca salí con un famoso ni nunca me acosté con un famoso que no sea Diego. Random”.

La reflexión de Yanina Latorre sobre su matrimonio con Diego

Yanina Latorre fue directa al explicar por qué sigue eligiendo a su esposo después de tantos años juntos y tras haber atravesado situaciones públicas de infidelidad: “Porque somos una familia. Yo creo en los vínculos para toda la vida. Soy supertradicional, el proyecto de vida que tenemos juntos es maravilloso, es mi compañero de vida. ¿Que me ha sido infiel? Sí, creo que nadie es perfecto. Hoy la infidelidad no es causalidad de divorcio ni nada. Yo no creo en la fidelidad y esto no estoy diciendo ni que tengo una pareja abierta. Uno elige qué perdonar y qué no. Hay pelotudeces que es un polvo que lo puedo perdonar y por ahí otras cosas no”.

Cuando le preguntaron si ella también se permitiría lo mismo y cómo se vive el perdón en la pareja, Yanina fue honesta: “Pasaron cosas, se perdonaron o no se perdonaron. Después pasa puertas adentro. Treinta y un años de casada. Por ahí no lo hubiera perdonado al año de casada, a los dos años. En esto hay un poquito de hipocresía de la gente, porque a todo el mundo le pasa, todo el mundo lo ve y es fácil verlo en la persona que se hizo público o en el famoso. Me parece una gilada, la verdad”.

image

Yanina recalcó que su elección no responde a mandatos familiares: “No lo hago por mandato. Yo elijo vivir con Diego. Me gusta vivir con él, me gusta compartir con él. Es mi compañero de vida, es mi todo. Hay un momento de la vida, y lo digo desde el proyecto. A los treinta años de matrimonio son otras cosas las que te planteás. No es lo mismo que a los diecinueve. Hoy todo sería líquido”.

En el diálogo, marcó una diferencia clara entre fidelidad y lealtad: “Para mí un polvo no es ser leal. Lealtad es otra cosa, para mí. La deslealtad es otra cosa. La deslealtad rompe una pareja, la infidelidad tal vez no”.