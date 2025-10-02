La mamá de Lara Gutiérrez, una de las víctimas del triple femicidio: "Yo no veía nada extraño en mi hija"

Stella Maris, madre de la víctima más joven del brutal crimen en Florencio Varela, habló sobre cómo era su hija y reafirmó su creencia en la Justicia.

La madre de Lara Gutiérrez , la adolescente de 15 años asesinada junto a Morena Verdi y Brenda Loreley Del Castillo, víctimas del triple femicidio en La Matanza, aseguró que "no sé por qué la mataron" .

En diálogo con A24, Stella Maris exigió justicia por el triple femicidio que tuvo como víctima su hija y sus dos amigas. "Lo que me va a dar paz es que agarren a los culpables", aseguró".

Por otro lado, Stella habló sobre Pequeño J y no brindó una opinión al respecto, sino que aseveró esperar a la Justicia para que logren encontrar a los responsables de este brutal crimen. Sobre su última comunicación con Lara , recordó que le había dicho que iría a La Tablada.

lara gutierrez triple femicidio

"Yo no veía nada extraño en mi hija", afirmó Stella Maris entre lágrimas, acompañada por su abogada Verónica Véliz. "Era muy reservada, se guardaba todo", dijo sobre cómo era la joven de 15 años.

En otro momento de la entrevista, la mujer fue consultada sobre la fuerte hipótesis que lanzó el abogado de uno de los detenidos y la implicancia de Lara como factor clave del brutal crimen. Ante esto, Stella no contestó más que su reafirmación de que la Justicia dirá que es lo que ocurrió aquel día.

¿Por qué mataron a las tres chicas de La Matanza? La fuerte hipótesis del abogado de uno de los acusados

El abogado del acusado, Guillermo Endi, apuntó contra el novio de Lara Gutiérrez, la menor de 15 años víctima del triple femicidio. Según reveló, sería el presunto autor del robo de un cargamento con 400 kilos de cocaína que pertenecía a esta banda narco detrás de los femicidios.

En diálogo con Telefé, el letrado sostuvo que el móvil detrás del crimen habría sido "tan salvaje" por la cantidad de drogada que fue robada. Respecto a la sorpresa de la cantidad de droga, sostuvo que "para las villas es normal, a mí me ha tocado defender causas justamente de la Villa Zabaleta, en la villa 1-11-14 por 500, mil kilos como lo mínimo que se baja en esa villa".

la matanza desaparecidas (1)

La mamá de una de las chicas asesinadas en Florencio Varela sobre Pequeño J: "Nos vendieron un verdulero"

La madre de Morena Verri, una de las jóvenes asesinadas en el triple femicidio que conmocionó al país, volvió a hablar públicamente y dejó fuertes críticas sobre la investigación. La mujer expresó que la causa presenta irregularidades y advirtió que existen maniobras para desviar la atención.

El caso se centra en el crimen de Morena, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez y, hasta el momento, el principal acusado es Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”. Sin embargo, Sabrina aseguró que no confía en que sea el autor material.

“No, no parece. Nos vendieron un verdulero, pero no… En serio, gente. ¿Le ves la cara a ese muchacho? No es capaz ni de negociarme un cajón de naranja. Tenés que ser un enfermo para hacer lo que hiciste con mis hijas”, dijo en Radio Rivadavia.

Un pedido de justicia y un país expectante

La mamá de Morena cerró la entrevista agradeciendo el respaldo social recibido desde que se conoció el crimen. “Está el país con nosotros“, sostuvo la mujer, remarcando que no piensa bajar los brazos y que seguirá reclamando por justicia para su hija y las otras dos jóvenes.