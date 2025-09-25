La desgarradora despedida de la hermana de Lara, víctima del triple femicidio: "Me vas a doler"

Tras el hallazgo de los cuerpos, la hermana de la menor de las víctimas realizó una fuerte publicación en su cuenta de Instagram.

En medio de la conmoción por el triple femicidio de las chicas de La Matanza la hermana de Lara Gutiérrez, la víctima de 15 años, publicó a través de su cuenta de Instagram un conmovedor y cargado de dolor.

Lara es quien, según las autopsias, sufrió una terrible tortura. Junto a Morena Verri y Brenda del Castillo, desaparecieron el pasado viernes por la noche y sus cuerpos fueron encontrados en el patio de una casa de Florencio Varela. Las primeras hipótesis apuntan a una presunta venganza narco.

Luego de conocerse macabros detalles del crimen, Agostina Gutiérrez despidió a su hermana. " Me dejaste sola hermana, me vas a doler toda la vida . Volvé por favor, ya no podemos más", escribió en una historia de Instagram junto a una foto que las muestra con botellas y tragos en medio de una fiesta de cumpleaños.

"¿Ahora quién me va a volver loca para que me ponga las pilas?", expresó con dolor. "Vos me querías ver bien y me peleabas. ¿Quién me va a retar como vos los hacías? ¿Quién me va a defender como vos lo hacías? Vos fuiste mi todo te amo Lara", escribió en una muestra del fuerte vínculo que compartían.

En otra imagen que la muestra descansando tranquila, escribió: "Volvé para la casa de la abuela a dormir dale por favor Lara". "Mándanos fuerzas", rezaba un tercer posteo en el que se puede ver a la adolescente en un momento de distensión familiar.

Agostina compartió varios recuerdos, entre ellos una selfie del 31 de diciembre de 2022 que se sacaron en un colectivo. “Estaba súper contenta porque me estaba por comprar mi primer iPhone. Me acompañaste y nos recorrimos todo. Gracias hermana por todo, eras re compañera en todo. Con todos una persona increíble que no merecía nada malo”, dijo al referirse al trágico final de la adolescente.

"Tenías una valentía que ninguna mujer tiene, ni yo", destacó. "Siempre te buscaba solita y no pedías. Te gustaba hacer tu plata, hasta vendías rosquitas a los 12 años. Mi bebé, la gente va a hablar, pero todos sabemos lo que fuiste, te amo", cerró junto a unos emojis de corazón roto.

Los estremecedores datos de las autopsias de las chicas de La Matanza

Los resultados de las autopsias realizadas a los cuerpos de Morena Verri, de 20 años; Brenda Loreley Del Castillo de la misma edad y Lara Morena Gutiérrez, de 15, muestran la ferocidad y las atroces torturas de un sello mafioso. Por el momento, la sospecha es que habría sido en un contexto de venganza tras un robo.

Según fuentes oficiales, el caso de Lara Gutiérrez es el que más escalofriante. A la adolescente de 15 años le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda y una oreja, luego le cortaron el cuello, que le seccionó la arteria carótida.

Además presentaba quemaduras en su mano, que aparentan ser de cigarrillos y que habrían sido realizadas cuando todavía se encontraba con vida.

A Brenda del Castillo le asestaron varios puntazos en el cuello para torturarla, la golpearon en la cara y la asesinaron de un fuerte golpe que le provocó aplastamiento macizo facial. Después de matarla, los asesinos le abrieron el abdomen.

Por otro lado, Morena Verri también fue sometida a una golpiza en el rostro antes de quebrarle el cuello para matarla. Precisamente, sufrió una fractura y hundimiento de cráneo, además de golpes.