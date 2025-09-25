Bullrich criticó a Kicillof por el triple femicidio de las chicas de La Matanza

La ministra de Seguridad de la Nación apuntó a Axel Kicillof, y le reclamó que se hace cargo de la inseguridad en Buenos Aires.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich , cargó fuerte contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof , ante el triple femicidio de las chicas de La Matanza , y cuestionó el comunicado que emitió el miércoles sobre el crimen.

Según la funcionaria, el mensaje fue "aberrante" y buscó deslindar responsabilidades cuando todavía no se conocen datos firmes del caso. "Publicó un comunicado aberrante para deslindarse del caso de las chicas asesinadas", expresó en declaraciones con Radio Mitre.

"El Ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó ante la prensa que todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en CABA ", explicó el gobernador a través de X.

desaparecidas la matanza El miedo crece entre las madres de las jóvenes desaparecidas, ya que "los tres teléfonos están apagados".

En sus dichos, la ministra enfatizó que la investigación principal es llevada adelante por la Policía de la provincia de Buenos Aires (PBA) y el Ministerio de Seguridad bonaerense, y que las fuerzas federales fueron puestas a disposición.

En este momento, la Justicia indaga a Miguel Ángel Villanueva (27); Daniela Ibarra (19); Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González (28), todos imputados por homicidio agravado.

"Hay que ser prudentes": Bullrich cuestionó el mensaje del ministro Alonso

La ministra de Seguridad indicó que los presuntos asesinos de Morena, Brenda y Lara "pueden estar en CABA como puede haber ramificaciones en PBA, porque todavía la información que hay es muy poca".

"Por eso, empezar a deslindarse y decir 'no tenemos nada que ver' me parece una falta de responsabilidad. Le planteamos a la Provincia que íbamos a colaborar, hablé con mi par bonaerense, Javier Alonso. En estos casos, la política afuera", aseveró.

la matanza desaparecidas "Lamentablemente lo que vemos es lo que hace el narcotráfico", sumó.

A su vez, la funcionaria nacional cuestionó las declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien había asegurado que el crimen fue motivado por una venganza narco ideada por una banda criminal peruana. “No hay información oficial que se pueda transmitir", indicó Bullrich.

"Me parece que hay ser prudentes en cómo se transmite la información de lo que realmente sucedió. Hasta el momento no recibimos ninguna comunicación ni oficial judicial como para acompañar o ayudar", sumó.

Según explicó la ministra, la investigación está a cargo de la Justicia y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y continúa bajo secreto de sumario. Además, afirmó que las fuerzas federales están "a total y absoluta disposición".

"Es una metodología mafiosa. Si una banda de este nivel de brutalidad puede estar funcionando como si nada, hay que preguntarse qué pasa. Pueden tener una pata en la Ciudad de Buenos Aires y otra en la Provincia", advirtió.

Desde Nueva York, Axel Kicillof habló del triple femicidio y apuntó al narcotráfico

En medio de la conmoción por el triple femicidio de las chicas de La Matanza, el gobernador Axel Kicillof realizó una publicación a través de su cuenta de X y atribuyó el asesinato a un acto de venganza de un grupo narco.

El mandatario se encuentra en Nueva York en medio de un homenaje a Pepe Mujica. Desde Estados Unidos, hizo referencia por primera vez al triple crimen de Morena, Brenda y Lara, las jóvenes de La Matanza que estaban desaparecidas desde el viernes y cuyos cuerpos fueron hallados esta mañana.

En el posteo, respaldó al Ministro de Seguridad, Javier Alonso: "todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en CABA".

"Seguiremos informando a medida que avance la Justicia. Ante un hecho de esta naturaleza tenemos que ser serios y responsables para que se comprenda que el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista", aseguró el funcionario.