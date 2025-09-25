Investigan el incendio de un auto que apareció con una garrafa sobre el techo

Un Chevrolet Cruze fue destruido por el fuego. Lo llamativo fue el envase de gas que estaba cuando llegaron los bomberos. El damnificado hizo la denuncia.

El vehículo destruido por el fuego y la garrafa de gas que apareció sobre el techo. La policía investiga un posible hecho intencional.

Un incendio destruyó por completo un Chevrolet Cruze que habían dejado estacionado en la calle Lola Mora al 1900 del barrio Rincón Lindo II de Cipolletti , vecino a Los Tordos. Cuando llegaron los Bomberos el auto estaba completamente envuelto en llamas.

El siniestro se desató el miércoles poco antes de la una de la madrugada , y provocó una gran conmoción entre los vecinos al advertir el incidente. Varios de ellos fueron alertados por gritos y pedidos de ayuda , y cuando salieron al exterior se encontraron con el rodado cuando ya estaba totalmente envuelto por el fuego.

Como suele suceder en estos tiempos, no faltó quien filmara y tomara fotos de ese momento, imágenes que se viralizaron rápidamente por las redes sociales. También hubo un llamado al Cuartel de Bomberos Voluntarios , desde donde enviaron una dotación cuyos efectivos se encargaron de apagar las llamas , tras una ardua tarea con abundante uso de agua.

Incendio Chevrolet Cruze 2

Lo más llamativo se pudo observar una vez que el fuego quedó extinguido, porque descubrieron que sobre el techo del vehículo había una garrafa de gas, las de común uso domiciliario.

La pista del incendio intencional

El jefe del cuerpo de Bomberos, Miguel Manquilef, informó que cuando llegaron con la autobomba el envase de gas ya estaba sobre el auto. Lo descubrieron tras la extinción del foco. Indicó que aún no habían realizado pericias, pero es una tarea que se requerirá porque hay denuncia, como efectivamente ocurrió.

Por las características del hecho y las evidencias encontradas, se presumió de que se trató de un atentado, y que la intención era provocar una explosión de mayor envergadura.

La hipótesis tomó vigor, precisamente, tras la denuncia policial que presentó el propietario del auto en la Comisaría 4ta, por lo que se inició una investigación.

Cipolletti - investigan el incendio de un auto que apareció con una garrafa sobre el techo

Desde la dependencia policial se confirmó la apertura de la pesquisa y que se sigue la pista del atentado, con la finalidad de provocar daños dirigidos al dueño del rodado.

Los motivos del posible ataque es uno de los puntos a esclarecer, indicó el oficial Principal Blas Cayunao.

En el sector hay propiedades que cuentan con cámaras de seguridad, lo que podrían ser de utilidad para la pesquisa, lo mismo que lo que podría aportar el damnificado. La aparición de la garrafa en el techo es uno de los puntos sorprendentes del caso.

En el sector barrial donde ocurrió el incendio los vecinos han manifestado en otras oportunidades los problemas de inseguridad que padecen. Uno de los hechos más resonantes ocurrió a fines del año pasado, cuando un hombre denunció que ladrones habían entrado a su casa cuando él no estaba, y que cuando llegó encontró todo revuelto. Se habían llevado un botín cuantioso, entre lo que había botellas de whisky.

La víctima le contó a LMCipolletti que los desconocidos "Todo lo que había para tirar, lo tiraron. Me rompieron cajas y hasta orinaron en una de las habitaciones",

Días antes otra mujer también había sufrido el robo a su vivienda, mientras ellas estaba en su trabajo. En ambos hechos los delincuentes se movilizaban en vehículos, en los que cargaban todo lo que habían robado. Las cámaras de seguridad habían captado los rodados sospechosos cuando merodeaba por la zona.