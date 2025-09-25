Impactante video: así es la casa del triple femicidio de las chicas de La Matanza

La vivienda de Florencio Varela donde se cometió el crimen se encontraba prácticamente en estado de abandono. Los detalles.

La casa donde hallaron los restos de las tres chicas de La Matanza.

En el marco de la investigación por el triple femicidio de las chicas de La Matanza , se conocieron detalles sobre el lugar donde se cometió el crimen. Por el hecho hay detenidos acusados por homicidio agravado, mientras que buscan al narco que habría armado el plan para acabar con sus vidas.

La vivienda, ubicada entre las calles Río Jáchal y Chañar, en el barrio Villa Vatteone, habría sido alquilada pocos días antes del macabro crimen. El registro muestra un jardín en mal estado con terreno removido -el lugar donde se descubrieron las fosas-, restos de ropa tirada, bolsas de basura y manchas que podrían ser de sangre.

Incluso, dos de los cuatro detenidos fueron encontrados en el lugar mientras limpiaban con lavandina las manchas hemáticas de las paredes y los pisos . Lo más llamativo es que, al menos durante varias horas, la casa no tuvo faja de seguridad para evitar intrusos en la escena del crimen ni una consigna policial .

Imágenes del interior de la casa donde hallaron los cuerpos del femicidio

En las imágenes que circulan se pueden ver restos de ropa y otros objetos que examinó durante el miércoles la Policía Científica. Junto a un árbol, además, figuran otros objetos quemados. La casa se encuentra este jueves desalojada.

"Cuando nosotros llegamos a la casa encontramos manchas hemáticas y muchísimo, un olor muy fuerte, de cloro", detalló un funcionario provincial sobre la escena del crimen.

En el patio de la vivienda de Florencio Varela es que se encontraron los tres cuerpos desmembrados y tapados con escombros; dos de ellos, en bolsas de residuos. Una versión inicial sostiene que las asesinaron el mismo día de su desaparición antes de amontonar sus restos en una fosa.

casa triple femicidio 2

Los investigadores llegaron a este domicilio tras detectar el impacto de los celulares de las chicas desaparecidas en esa casa de Florencio Varela. Así se dio fin a la búsqueda, que los familiares de las tres víctimas habían iniciado el sábado, cuando avisaron a la Policía de las desapariciones.

Con el avance de la investigación, se logró identificar a los dueños de la casa, quienes resultaron ser una pareja de 27 y 28 años. Uno de ellos, un presunto narco peruano que opera en la villa 1-11-14 y a quien buscan ya que sería la cabeza del plan para ejecutar a las chicas.

Robaron en la casa donde se cometió el triple femicidio

Se registró un increíble robo en medio de la investigación que se lleva adelante por el triple femicidio de las chicas de La Matanza, que tuvo lugar en una casa de Florencio Varela.

El hecho sucedió este jueves por la mañana. Las cámaras de TN lograron captar el momento y las imágenes muestran cómo ocurrió un robo en la vivienda donde encontraron los cuerpo. El hecho tuvo lugar mientras se realizaba una guardia en el lugar.

Un hombre a bordo de una bicicleta entró al lugar de los hechos y se llevó algunos objetos dentro de una bolsa celeste. La persona ingresó por el portón negro del domicilio, donde la Policía encontró enterradas a las tres jóvenes. Según relató el cronista desde el lugar, no se ordenó la clausura ni tampoco hubo presencial oficial para evitar que esto suceda.