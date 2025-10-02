Triple femicidio en Florencio Varela: la escalofriante confesión del acusado de cavar el pozo donde hallaron los cuerpos

Ariel Giménez es uno de los involucrados en el crimen y se entregó a la Policía. Ya son nueve los detenidos por el triple femicidio.

"Esa noche me contactaron para alquilar un parlante y darles una mano. No sabía lo que estaba sucediendo en la casa", dijo Giménez.

La semana pasada, a pocas horas de confirmarse el hallazgo de los cuerpos de Lara. Brenda y Morena en La Matanza, un joven de 29 años fue detenido al ser señalado por haber cavado el pozo en la casa de Florencia Varela, donde posteriormente habrían sido enterradas las víctimas del triple femicidio.

Se trata de Ariel Giménez , quien se presentó ante la Policía Bonaerense el pasado sábado. En su declaración inicial , Giménez relató cómo llegó a vincularse con la casa del crimen y la manera en que participó sin saber de la tragedia que ocurría en el lugar.

En un testimonio extraoficial, brindó su relato sobre lo ocurrido el viernes 19 de septiembre, el día de la desaparición de las tres chicas. En primer lugar, reveló que fue contactado por una pareja a la que conocía de antes.

la matanza desaparecidas "Lamentablemente lo que vemos es lo que hace el narcotráfico", sumó.

"No sabía lo que estaba sucediendo en la casa"

Según detalló, estas personas le pidieron alquilar un equipo de música para una supuesta fiesta en la casa ubicada en Chañar y Río Jáchal. El encuentro fue alrededor de las 20 horas, poco antes de que Brenda, Morena y Lara se subieran a la camioneta Chevrolet Tracker que las llevó al lugar.

El sospechoso aceptó, se tomó un remis y se encontró con la pareja a una cuadra de la casa. Allí les entregó el parlante, recibió a cambio $30.000 y drogas, luego volvió caminando a su vivienda. Estas drogas serían como parte de pago, para su consumo personal.

desaparecidas la matanza El miedo crece entre las madres de las jóvenes desaparecidas, ya que "los tres teléfonos están apagados".

Al día siguiente, volvió a contactar a la pareja para que le devuelvan su parlante. En esta ocasión, le propusieron que fuera a buscar el equipo y que llevara a su hermano, ya que también tenían un trabajo para él. Pero como su hermano estaba ocupado, Giménez acudió solo.

"Me pidieron que fuera a hacer el trabajo, lo acepté porque me ofrecieron más dinero", explicó el acusado. Por $45.000, Giménez aceptó realizar un pozo en el patio trasero. Según su testimonio, no percibió nada extraño, mientras hizo las tareas con una pala y un pico.

Al terminar, la pareja le pidió un auto por una aplicación de viajes para que pueda volver con su parlante, le dieron también la pala y el pico que utilizó para este 'trabajo'. Giménez reveló a los policías que cuando llegó a su casa vendió las herramientas a un vecino porque no las necesitaba.

Tras escuchar su relato, la Policía lo dejó detenido y la fiscalía lo imputó por encubrimiento agravado, un delito que contempla penas de hasta seis años de prisión. Este lunes fue trasladado para prestar declaración indagatoria ante el fiscal Carlos Adrián Arribas, pero Giménez se negó a declarar.

La revelación del fiscal que investiga el triple femicidio: "Esto no es un crimen común"

El fiscal Adrián Arribas, a cargo de la investigación del triple femicidio en Florencio Varela, reveló que se abrirá el secreto de sumario de la causa recién en un plazo de 48 horas.

Por el momento, hay nueve detenidos en la causa y confirmó que habrá información de suma relevancia que se conocerá este viernes sobre los capturados por el brutal crimen. Este miércoles mantuvo una reunión con Fernando Burlando y Diego Storto, abogados de la causa, "en buenos términos y siempre cooperando".

El caso, según Arribas, cuenta con "ciertas características que no se ven a menudo". "Es un hecho aberrante", calificó el letrado.