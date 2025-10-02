Luis Caputo viaja a Washington tras el nuevo respaldo económico del Tesoro

El ministro de Economía mantendrá una reunión con el secretario Scott Bessent, para negociar el salvataje económico que dará Estados Unidos.

El ministro viajará a Estados Unidos antes que Javier Milei, para cerrar los datos del acuerdo con el Tesoro.

El ministro de Economía Luis Caputo viajará este viernes a Estados Unidos , tras el nuevo respaldo del secretario del Tesoro. Será acompañado por el viceministro, José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

En Washington, Caputo se reunirá con el secretario del Tesoro, Scott Bessent , quien adelantó esta mañana que en la semana próxima comenzarían las reuniones. De esta forma, el encuentro será para definir cómo se realizará la ayuda económica al país en medio de una inestabilidad financiera.

" La agenda se irá informando a medida q se vayan concretando las reuniones ", reveló Infobae, como también indicaron desde fuentes del gobierno que no está prevista la fecha de regreso.

A través de un mensaje en su cuenta de X, Bessent ratificó esta mañana el respaldo a la política económica del gobierno libertario e indicó que el país norteamericano "está plenamente preparado para hacer lo que sea necesario y seguiremos observando de cerca los acontecimientos".

El mensaje que realizó el funcionario Bessent tiene como objetivo transmitir calma a los mercados, ya que en los últimos días surgieron dudas en los inversores ante la falta de avances con la asistencia financiera prometida. En la rueda del miércoles, subió el dólar, cayeron los bonos y se disparó el Riesgo País. También cayeron las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street.

El pedido del FMI a la Argentina: "apoyo político"

En este sentido, desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) le reclamó al Gobierno que necesita "un amplio apoyo político" para avanzar en las reformas pendientes y asegurar el cumplimiento de las medidas establecidas.

La vocera del FMI, Julie Kozack, señaló en conferencia de prensa: "Creemos que fortalecer la confianza y consolidar los importantes avances en la reducción de la inflación requerirá el firme compromiso de las autoridades con el anclaje fiscal, respaldado por una política monetaria coherente y un marco cambiario que permita reconstruir las reservas".

Bessent: "No estamos poniendo dinero en la Argentina, le estamos dando una línea de swap"

Tras anunciar este jueves por la mañana que el gobierno de Trump estaba "totalmente preparado para hacer lo que sea necesario" para ayudar a la Argentina, el secretario del Tesoro dijo en una entrevista en CNBC que la ayuda no tiene que ver con un desembolso de dinero, sino con la activación de un canje de monedas (swap). "Sólo para dejarlo claro. Le estamos otorgando una línea de swap. No estamos poniendo dinero en la Argentina", manifestó el funcionario norteamericano.

Bessent había dicho la semana pasada que Estados Unidos negocia con Argentina un intercambio de monedas por USD 20.000 millones de dólares con el Banco Central (BCRA). A su vez, manifestó que la ayuda podía incluir la compra de bonos en dólares

Lo mismo ratificó el presidente Javier Milei horas atrás, al aclarar que la asistencia financiera ofrecida por Estados Unidos a su país podría incluir la compra de deuda argentina en el mercado secundario y un acuerdo de compartir ganancias.

Javier Milei anunció una reunión con Donald Trump en Casa Blanca

El presidente argentino, Javier Milei, emprenderá viaje a Estados Unidos para reunirse en la Casa Blanca con el mandatario Donald Trump.

Desde Cancillería Argentina se confirmó que el cónclave será el 14 de octubre. Además, se señaló que se trata de una "nueva oportunidad para seguir fortaleciendo la asociación estratégica" entre ambos países.

El Presidente y su equipo económico esperaban este encuentro por la importancia del aval de Trump para que el Tesoro estadounidense les asigne un crédito para reforzar las reservas y contener el dólar.