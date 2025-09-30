El presidente Javier Milei anunció una reunión con Donald Trump en Casa Blanca

El encuentro fue confirmado por Cancillería. Destacaron que se realizará "como muestra de la excelente relación bilateral". Cuándo será.

La posibilidad de que EE.UU ayude a la economía argentina está ligada a la buena relación que hya entre Javier Milei y Donald Trump.

El presidente argentino Javier Milei, emprenderá viaje a Estados Unidos para reunirse en la Casa Blanca con el mandatario Donald Trump.

Desde Cancillería Argentina se confirmó que el cónclave será el 14 de octubre . Además, se señaló que se trata de una "nueva oportunidad para seguir fortaleciendo la asociación estratégica" entre ambos países.

Milei compartió en su cuenta este mensaje con la leyenda: "Reunión en la Casa Blanca. Fin". "Este encuentro representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países , basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos", destacaron desde la cartera diplomática.

Fin. https://t.co/LV3yZ67UHz — Javier Milei (@JMilei) September 30, 2025

Este encuentro se da luego del respaldo financiero del Tesoro estadounidense a Argentina en medio de una gran turbulencia económica que se registró la semana pasada.

El lunes pasado, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, publicó un contundente mensaje en apoyo al Gobierno argentino y la gestión de Javier Milei.

"Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el @USTreasury está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina. Todas las opciones de estabilización están sobre la mesa", indicó a través de las redes sociales.

Qué se sabe sobre el encuentro que se dará en la Casa Blanca

Hasta el momento, Trump no había recibido a ningún mandatario de América Latina en el Salón Oval. De esta manera, la reunión con el libertario demuestra una alianza estratégica con el país y la afinidad entre ambos.

Durante su estadía en la capital estadounidense, Milei y su comitiva serán hospedados en Blair House, la residencia oficial destinada a los jefes de Estado en visita a Washington, D.C., de acuerdo con la información difundida por la Cancillería argentina.

reunion trump milei estados unidos

Trump definió a Milei como un "líder verdaderamente fantástico"

El martes de la semana pasada, en una reunión al margen de la Asamblea General de la ONU, Trump le había dado a Milei una contundente muestra de respaldo, al ofrecerle su “completo y total respaldo para la reelección como presidente”. Además, lo calificó “como un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de la Argentina”, y resaltó que “hizo un trabajo fantástico” a través de la red Truth Social.

Según declaró el estadounidense, Milei "heredó un 'desastre total' con una inflación horrible causada por el anterior presidente de izquierda radical (muy parecido al corrupto Joe Biden, el PEOR presidente en la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía de Argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto".

Salvataje económico de Estados Unidos en medio de la tensión cambiaria

El Presidente y su equipo económico esperaban este encuentro por la importancia del aval de Trump para que el Tesoro estadounidense les asigne un crédito para reforzar las reservas y contener el dólar.

Una de las opciones de apoyo sería una asistencia al Banco Central para reforzar las reservas y enfrentar la tensión cambiaria. El mensaje fue emitido en declaraciones que confirmaron el monitoreo de la situación local y la evaluación de mecanismos concretos para brindar respaldo financiero.