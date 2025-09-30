Después de un año distanciados, Macri y Milei se reunieron en Olivos: "Le digo la verdad al Presidente"

Luego de un año sin hablar, volvieron a reunirse para "trabajar para que la Argentina salga adelante".

El expresidente Mauricio Macri confirmó a través de su cuenta de X que mantuvo una reunión con el actual mandatario nacional Javier Milei . Este encuentro se da luego de las declaraciones del referente del PRO la semana pasada, quien no marcó diferencias con el espacio libertario y se mostró dispuesto "a ayudar".

Según reveló, fue una larga reunión en Quinta de Olivos, reforzando así el vínculo entre La Libertad Avanza y el PRO en medio de un agitado clima político. " Es bueno haber retomado el diálogo después de un año ", escribió Macri mostrando así su vínculo con el mandatario.

En su posteo, el fundador del PRO reveló cuál fue el eje de la conversación y el espíritu con el que se acercó al encuentro. Según sus palabras, la reunión -en la que también estuvo presente el jefe de Gabinete Guillermo Francos- tuvo como objetivo " decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país" .

El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 30, 2025

El mensaje de Macri viene a poner fin a las especulaciones de una posible ruptura del pacto que tienen los libertarios con el espacio del ex presidente. Para concluir su texto, destacó la posibilidad de "encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante".

Javier Milei dio detalles del encuentro con Macri: "Le di las gracias"

En su entrevista con Antonio Laje este martes por la mañana, Milei ratificó los dichos del expresidente y contó como ocurrió este nuevo acercamiento. "Le escribí a Mauricio Macri y le di las gracias por las declaraciones generosas que tuvo en las últimas semanas", explicó.

"A partir de ahí retomamos el diálogo y estamos trabajando en recomponerlo. La verdad es que nos llevamos muy bien, por más que en un año no hablamos", sentenció Milei, confirmando la buena sintonía del encuentro del fin de semana.

"Vamos a ayudar al Gobierno porque el país tiene que salir adelante"

Para este año electoral Macri dio la opción de libertad de acción a los jefes del PRO y así puedan definir sus futuras alianzas. De esta forma, la semana pasada recibió en la sede del partido político en el barrio porteño de San Telmo a algunos dirigentes como Diego Santilli, Fernando de Andreis, Alejandro Finocchiaro o Florencia de Sensi que se sumaron a la propuesta libertaria, mientras que otros enfrentarán a candidatos de Milei en la competencia del 26 de octubre.

"Estamos apoyando y vamos a ayudar al Gobierno porque el país tiene que salir adelante", puntualizó Santilli, escoltado por Ritondo en sus declaraciones a la prensa. Este último apuntó contra el peronismo y una "mayoría desestabilizadora". Los dos se fueron rápidamente porque tenían prevista una reunión en la Casa Rosada con la mesa de campaña de Buenos Aires.

Tenemos candidatos en todo el país que combinan juventud, energía y experiencia en gestión.



Llevamos a cada rincón de la Argentina una propuesta seria, de cambio y de futuro porque ese es el camino para salir adelante. pic.twitter.com/KK7UY8U3Sx — PRO (@proargentina) September 23, 2025

El encuentro del pasado martes fue organizado por Facundo Pérez Carletti, secretario general de la fuerza y uno de los retadores de LLA en Santiago del Estero, terruño de Gerardo Zamora. Macri dará una charla y se sacará una foto junto a los candidatos a diputados y senadores de Pro en todo el país.