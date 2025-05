Los dilemas de Macri y el futuro del PRO: ¿extinción, metamorfósis, pacto con condiciones o fusión libertaria?

El shock económico que Mauricio Macri se arrepintió de no aplicar durante su presidencia, es uno de los principales méritos que le reconoce a la gestión de Javier Milei . Este domingo el expresidente vivió un shock distinto. Fue por el impacto de la derrota histórica del partido que fundó 22 años atrás . Sucedió a manos de La Libertad Avanza, la fuerza que apoyó para ganar las presidenciales en 2023 y que ahora le arrebató el predominio electoral en la Ciudad de Buenos Aires , el territorio originario del PRO. La inflexión marca un proceso de declinación electoral que podría profundizarse en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, la segunda visita al cuarto oscuro que tendrán en 2025.

Este 18 de mayo los porteños votaron por primera vez en el año. Fue con un 53% de participación , el más bajo de la historia. Es el contexto del revés que vivió el PRO , con la diputada nacional Silvia Lospennato a la cabeza, pero con Mauricio y Jorge Macri como arquitectos y responsables de las decisiones que llevaron al partido amarillo a una crisis impensada en el territorio donde ganaron once veces consecutivas, entre comicios ejecutivos y legislativos.

El tercer lugar del PRO en las elecciones porteñas tiene un impacto directo para la segunda mitad del mandato de Jorge como alcalde porteño. Este domingo, con siete meses de anticipación, se renovó la mitad de la Legislatura unicameral, que tiene 60 bancas. Fueron elegidos 30. Desde el 10 de diciembre, Jorge Macri contará con 11 legisladores y dependerá de pactar con fuerzas menores, porque la primera minoría la tendrá el peronismo, como 20 bancas, y la segunda LLA con 13. Semejante fragilidad obligará al alcalde a negociar para contar con los números necesarios, porque la oposición puede sumar cuórum y mayoría propia para sancionar normas.

jorge macri javier milei.jpg

La debilidad legislativa es solo el reflejo de un mapa electoral impactante en la Ciudad. El PRO no pudo ganar en ninguna de las 15 comunas en las que está dividido electoralmente la capital. Además, compitió con sus exsocios de Juntos por el Cambio. También con Horacio Rodríguez Larreta, que quedó cuarto detrás de LLA, el peronismo y el PRO. Significa el regreso que el excalcalde buscaba, pero también consolida un desafío directo a los Macri, a quienes buscará condicionar en la Legislatura (aunque sólo integrará un bloque de tres bancas), pero como el germen de una estrategia que en 2027 lo pondrá nuevamente en la carrera por la jefatura de Gobierno. Esta vez compitiendo directamente con el PRO, o con lo que quede del partido que ayudó a fundar.

El PRO cruje de cara a octubre

Los últimos crujidos del poder que Macri construyó desde 2005 en la Ciudad podrían profundizarse en octubre. El Gobierno jugó a sus ministros y, en especial, a la titular de Seguridad, Patricia Bullrich, para respaldar a la candidatura del portavoz Manuel Adorni como primer candidato a edil porteño. Bullrich dice que no quiere ser candidata, pero hasta la semana pasada se movió como tal. Es la protagonista del traslado de votos del PRO a LLA desde que quedó afuera de la primera vuelta presidencial con la derrota de JxC. Hace dos semanas dejó el PRO y se afilió a LLA. ¿Qué figuras podría jugar la Casa Rosada para disputar las generales del octubre? Si es Bullrich, Macri tiene por delante un problema más grande del que avizora después del shock de este domingo.

bullrich afiliada LLA (1).png

Con semejantes flaquezas, el expresidente y el partido que preside quedaron a la intemperie para negociar lo que viene. La pieza que sigue después de la capital es la posible alianza del PRO con LLA en la provincia de Buenos Aires para las legislativas del 7 de septiembre. Se eligen 46 diputados y 23 senadores provinciales, en un comicio que se realizará 50 días antes de las generales del 26 de octubre.

Macri partió este lunes para Dubai por sus funciones en la FIFA. Le dejó al titular de la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, la misión de negociar con el Gobierno los términos de un posible acuerdo electoral entre ambas fuerzas políticas. Ritondo es el presidente del PRO en la provincia y le habría garantizado a Macri que buscará cerrar un acuerdo partidario sin que eso implique la fuga de dirigentes que promueve el Gobierno.

"Tábula rasa, todo aquel que acompañe nuestra agenda es bienvenido, venga de donde venga", dijo Adorni el domingo por la noche para inaugurar la temporada de cacería de figuras del PRO sin Macri. Desde el domingo tiene menos margen para condicionar las decisiones del partido amarillo en tierra bonaerense, aunque Jorge buscará impedirlo, especialmente desde Vicente López, donde gobierna Soledad Martínez. Jorge Macri fue intendente de ese distrito antes de desembarcar en la Ciudad. Martínez es su sucesora y también la correa de transmisión de la negativa del alcalde porteño a cerrar un acuerdo con LLA, mucho menos ahora, después de la derrota estrepitosa que les propinó el Gobierno, con Karina Milei a la cabeza, la principal impulsora de aniquilar al PRO.

Macri 1.jpg

No hay mucho tiempo porque una demora podría terminar sobrepasada por la fuga de dirigentes. En la Casa Rosada podrían abrir al gabinete a dirigentes del PRO que estén dispuestos a sepultar el liderazgo de Macri. El expresidente sabe que buscarán responsabilizarlo de todos los males después del domingo y crecerán las voces para jubilarlo.

El desgranamiento del PRO

En sus 20 años de existencia el PRO pasó los primeros 14 con puras victorias locales. Después vino la victoria de Macri en las presidenciales de 2015. Las derrotas sobrevinieron en 2019, con la caída de su reelección y el naufragio de la misma búsqueda para María Eugenia Vidal cuando buscaba un segundo mandato como gobernadora bonaerense. De aquella crisis, el PRO sobrevivió como núcleo de Juntos por el Cambio y ganó otras provincias, como Chubut, con Ignacio Nacho Torres, y Entre Ríos, con Rogelio Frigerio. Al grupo se sumaron el sanjuanino Humberto Orrego y el puntano Claudio Poggi, dos emergentes del bloquismo y el peronismo que se acercaron bajo el signo de JxC y como adherentes de la moderación que les ofrecía Rodríguez Larreta.

macri bullrich larreta elecciones paso

Con la caída del PRO porteño tienen manos libres para pactar sin tantos reparos. En otros distritos, como Córdoba, los macristas cordobeses pedirán más pista para cerrar con los libertarios por encima de una reedición de JxC. Es un espejo anticipatorio de un proceso que podría acelerarse por abajo si Macri no habilita un cierre por arriba y que podría licuar el liderazgo que le queda.

Los destinos del PRO ya no se discuten en la capital desde hace rato. Radica en los gobernadores que no desautorizaron a Macri, aunque no coincidan con él, y en intendentes amarillos de distintas provincias. Algunos llevan la delantera en la relación con el Gobierno y presionan para cerrar con LLA desde el año pasado. Es el caso del jefe comunal del departamento bonaerense de General Puerredón, Guillermo Montenegro. La cabecera es la ciudad balnearia de Mar del Plata. Junto al diputado nacional Diego Santilli, fue uno de los primeros en plantearle a Macri la necesidad de un acuerdo con LLA para garantizar la sobrevida política en la provincia. Lo hacían desde adentro del parrido, a diferencia de Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, que se transformó en el primer intendente de LLA en el conurbano bonaerense, después de abandonar el PRO.

El PRO transita una etapa de desgranamiento que podría acelerarse si Macri no la conduce. Si se demora, no sólo está en juego el futuro de su liderazgo, sino la posibilidad de que le pasen por encima.