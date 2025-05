La interna Milei-Macri calienta la elección en CABA: lo que está en juego este domingo

La viralización fake que le adjudican al Gobierno en realidad refleja el deseo de sus jefes electorales: que La Libertad Avanza se transforme en la única opción de la derecha argentina y que termine de absorber al electorado de Juntos por el Cambio que todavía no migró detrás de la candidatura de Javier Milei . En este caso, el fuego porteño está enfocado en el partido amarillo y tiene mayor relevancia, porque la apuesta libertaria es poner en crisis la hegemonía del PRO en el territorio donde gana elecciones de medio término desde 2005 y para jefe de Gobierno desde 2007. Fue en la Ciudad de Buenos Aires donde Mauricio, junto a su primo Jorge, comenzaron sus carreras políticas. Es ahora el mismo lugar donde se pone en juego su esquema de poder, en un escenario inesperado, porque es la primera vez que el PRO compite entre sí.

Mauricio Macri - Jorge Macri

Después de haber perdido la interna presidencial de Juntos por el Cambio en 2023, Horacio Rodríguez Larreta afrontó un ocaso doble. Terminó su segundo mandato como jefe de Gobierno y volvió al llano. Dos años después, busca empezar de cero y es el primer candidato de una lista para la Legislatura, bajo la marca Volvemos Buenos Aires. El exalcalde está afuera del PRO, pero el electorado lo identifica como integrante de esa fuerza, porque no registra que se fue. Podría llegar a los diez puntos, en una carrera que apunta a pelear nuevamente la jefatura de Gobierno porteña en 2007. El intento de regresar podría no conseguir los números esperados. Si la cosecha no es buena, Rodríguez Larreta también habrá puesto en juego parte de su futuro político, con el riesgo de que una nueva derrota transforme la aventura en una salida definitiva.