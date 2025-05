Quién mató a la influencer Valeria Márquez en México: qué dice la investigación

Por su parte, la Fiscalía de Estado desmintió versiones que apuntaban “directamente a presuntos responsables de la privación de la vida de una mujer, registrada en Zapopan", sostuvo que " no existe hasta este momento en la carpeta de investigación algún señalamiento contra un personaje en particular ”.

La Fiscalía del Estado refrendó que la investigación se realiza bajo el protocolo de femicidio y enfatizó la importancia de evitar la revictimización de las mujeres durante las investigaciones de delitos, especialmente aquellos relacionados con violencia de género.

Influencer México La influencer mexicana fue asesinada en su salón de estética en el estado de Jalisco, México.

El estado de Jalisco, donde ocurrió el asesinato, es conocido por ser una de las regiones más afectadas por la violencia en México, en gran parte debido a la presencia de grupos del crimen organizado.

Aunque las autoridades no han confirmado si el ataque contra Márquez está relacionado con estas dinámicas, el caso ha generado un amplio debate sobre la seguridad de las mujeres y la exposición de figuras públicas en el país.

Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció sobre el caso y compartió detalles de la investigación durante La Mañanera del Pueblo de este jueves 15 de mayo.

“La investigación se está trabajando para poder encontrar primero a los responsables y el móvil de porque fue esta situación. Muy lamentable, obviamente nuestra solidaridad con su familia en esta lamentable situación, peor está trabajando el gabinete de seguridad en coordinación con la Fiscalía”, respondió la presidenta del país ante la consulta de la prensa.

Quién estaba con Valeria Márquez cuando fue asesinada

Una de las primeras cosas que la influencer contó a sus seguidores fue: "Hoy estaba haciendo unas cosillas, y me marca Érika y me dice: 'Oye bebé, es que te traen algo, pero te lo quieren entregar a tí', y yo: 'Ah, pues llego como en una hora', y le dijeron que mejor esperaba a que yo llegara porque es 'algo muy costoso'".

Extrañada, y un tanto preocupada, la joven se pregunta frente a cámara: "¿Y a mí quién me va a andar regalando algo?". De fondo, se oye la voz de la misteriosa mujer, que resulta ser una trabajadora de la estética.

"El tipo llegó y preguntó por Valeria, pensó que era yo, pero cuando le dije: 'Valeria no se encuentra' no me lo quiso dejar, porque dijo que le habían pedido que te tomara una foto cuando lo recibieras", le explica la muchacha. Y la influencer le repregunta: '¿Era un repartidor? ¿Y en qué venía, en moto?".

"Me iban a levantar. ¿O qué? Me quedé preocupada", dice Márquez, que vaticina la peor premonición: "A lo mejor me iban a matar a mí". La empleada parece interpretar esas frases como una broma, y la tranquiliza: "No, te quería dar un regalo".

Inmediatamente después de ese diálogo, expresa sus últimas palabras, que fueron: "Ahí viene", cuando vio ingresar al salón de belleza a su futuro homicida. El hombre le pregunta: '¿Sos Valeria?', ella asiente, y lo siguiente fueron los tres balazos mortales.