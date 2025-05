¿Quién mató al adolescente de Confluencia? Las pistas que ponen en duda la autoría del único acusado

SFP Confluencia Boer y Paimun homicidio (3).JPG Sebastián Fariña Petersen

Homicidio en Confluencia: dudas sobre los testigos y la evidencia

La defensa cuestiona principalmente la identificación de Capello como autor del disparo mortal. "Esa noche se captaron imágenes de una pelea entre cinco o seis personas, y uno de los grupos fue liderado por Pablo León (hermano de la víctima fatal), quien, según testigos, estaba armado y también terminó hiriendo a tres personas y a un oficial de Policía", explicó el abogado. "Sin embargo, la cámara no capta con claridad quién efectúa el disparo".

Entre los 37 testigos relevados por Policía, solo 13 podrán aportar información importante, de los cuales siete estuvieron cerca del lugar de los hechos. De estos, solo tres vecinos señalaron a Capello, aunque con serias contradicciones.

Uno de ellos explicó, en entrevistas preliminares, que fue todo tan rápido, que no sabe quién era, pero terminó diciendo que cree que el que dispara es Rodrigo porque estaba todo vestido de negro, y es el único que tenía un camperón negro Nike, pero esa noche Pablo León también estuvo vestido así. Por su parte, otra familiar dijo que vio correr después de la escena a Rodrigo Capello y por eso piensa que es él, pero no lo vio disparar. En tanto, el tercer testigo dijo que no lo vio, pero piensa que es Rodrigo porque escuchó que dijeron eso. "Un cuarto testigo (pareja de otra testigo) declara y dice todo lo contrario a ella: que no lo vio, no lo escuchó y no sabe quién era", concluyó Castro.

martin espejo castro Sebastian Fariña Petersen

Pruebas insuficientes y un contexto de agresión

Además de la inconsistencia de los testimonios, la defensa destacó que no se ha encontrado evidencia directa que ubique a Capello en la escena del crimen con un arma de fuego. "No le secuestraron armas ni municiones, ni aparece en las cámaras al momento del disparo", detalló el abogado. "En cambio, Pablo León fue identificado con un camperón negro, igual al que mencionan en algunos testimonios, y estaba armado", sostuvo y agregó: "ojo, puede ser el que disparó o que sea otro, no hay pruebas firmes".

En este sentido, el abogado discutió la decisión del juez de garantías Luis Giorgetti al imputar a Rodrigo porque insistió: "La fiscalía no tiene evidencia ni nosotros tampoco para decir quién fue, pero quien fuera que disparó, defendió a los Capello del grupo de Pablo León". En este segundo eje, la defensa planteó un tema importante: comprender cómo creció la violencia hasta el disparo mortal.

Según la defensa, todo empieza con una pelea que inicia Pablo León cuando fue a la casa de un hombre, donde había otros dos. La agresión termina con el homicidio, cuando la discusión, que aún no sabe por qué motivo fue, se traslada hasta la esquina de Paimún y Boerr donde la cámara domo filma.

Importante operativo en confluencia tras asesinato.mp4

Pablo León fue entrevistado en el hospital. Fue internado porque lo hirió la Policía con un arma de fuego cuando se defendían de sus disparos, lo cual fue informado a LMNeuquén por el comisario inspector Carlos Rojo, quien indicó que un muchacho, pariente del muerto, de apellido León, hizo abuso de arma de fuego, hirió a un efectivo y fue demorado.

"En la entrevista, León dice que Rodrigo dispara, pero no le podemos dar importancia porque está bajo efectos de drogas hospitalarias, balbucea, no recuerda su DNI, tiene un relato incoherente, se duerme tres veces, dice que su arma no estaba cargada cuando quedó acreditado que le disparó a cuatro personas, entre ellas, N.C.", expuso el abogado. En tanto, en la declaración de este joven, N.C. dice que ante la agresión comenzada por León, corrió hacia su casa para refugiarse.

Además, la defensa mencionó que Rodrigo Capello fue sometido al método por excelencia para detectar rastros de disparos, pero los resultados aún no han sido presentados. En contraste, a León le dio positivo. En la calle, se encontró una pistola Bersa, coincidente con el proyectil que estaba alojado en el cadáver de Alexis.

Un joven de 17 años fue asesinado en medio de un tiroteo en Confluencia.mp4

"La fiscalía está enceguecida con Rodrigo, pero ellos mismos dejan entrever que quien dispara lo hace para repeler, para controvertir esa agresión. Es la propia fiscalía la que deja entrever esto, entonces no son congruentes con lo que dicen y lo que piden", apuntó Castro. Al respecto de la pregunta por la ubicación de Rodrigo al momento del disparo, Castro dijo: "Rodrigo no tiene obligación de precisarlo, es materia de investigación, pero lo que nosotros sostenemos es que no hay evidencia firme y objetiva de que disparó".

Un vínculo familiar complejo y el incendio de una casa

Otro punto que la defensa busca llevar a la justicia es el incendio que destruyó la casa de Rodrigo Capello y Celena Hernández horas después del crimen. Como informó LMNeuquén, aquel viernes, los Bomberos acudieron al barrio ubicado en las inmediaciones de la Laguna de Paimún, a tres cuadras del crimen, para apagar las llamas. Pero fue tarde, y la familia perdió todo.

"La familia León incendió la casa con su niño adentro, a lo que Rodrigo y Agustina (Celena) logran sacarlo de la casa, entonces más que un incendio se podría encuadrar en una figura más grave", señaló el abogado, sobre el incidente que ocurrió cerca de las 2 de la madrugada. Además, aseguró que la Policía de la Comisaría 19 se negó a tomar la denuncia del incendio en un primer intento, lo que, a su entender, demuestra un sesgo en la investigación. El episodio fue relatado por la propia Celena a LMNeuquén.

"Estamos tratando de conformar una querella para hacer la presentación en Fiscalía para que también se investiguen los disparos de Pablo León, se investigue el incendio y las agresiones que sufrieron N.C y otros miembros de la familia Capello", indicó Castro.

incendio confluencia

Por último, el abogado defensor del imputado, cuestionó la decisión de la prisión preventiva en comisaría. Se refirió al complejo vínculo entre la familia de la víctima y el imputado, que quedó evidenciado en la impactante intervención de la mamá de Alexis cuando le expresó al juez Giorgetti: "Es como si fuera mi hijo también, yo quiero decir que lo metan preso a Rodrigo no porque quiera meterlo, sino para resguardarlo".

La Fiscalía, para solicitar la prisión preventiva, dijo que Rodrigo iba a entorpecer la investigación, que la familia y testigos tenían miedo de que les haga algo, y que el arma que utilizó la escondió. Finalmente, el juez ordenó la preventiva porque le preocupaba que el imputado -estando en la casa de los suegros- tenga más posibilidades que en una comisaría de comunicarse con los testigos y entorpecer la investigación.

En este sentido, el abogado contrarrestó: "La madre de la víctima dijo que no le tenía miedo, que si iba preso era para resguardarlo" y agregó: "Las dos familias tenían muy buena relación entre todos ellos, se trataban de primos". Además, expuso: "En todas las comisarías los internos y detenidos tienen teléfonos en los cuales se comunican, entonces la comunicación por vía remota no es una cosa que la prisión impida".

Por estos motivos argumentó que se tendría que tener en cuenta la actitud del imputado para brindarle la domiciliaria: "Rodrigo estuvo más de un día en libertad sin orden de detención en el cual podría haberse comunicado con sus vecinos y no lo hizo". Mientras tanto, la preventiva fue impuesta por el plazo de un mes, donde la defensa, así como la Fiscalía, podrán presentar elementos ante el juez para pedir su continuidad, modificaciones o la libertad.