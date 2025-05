¿Venganza? En medio del tiroteo de Confluencia, incendiaron una casilla: "Nos podrían haber matado"

SFP Confluencia Boer y Paimun homicidio (6).JPG Sebastián Fariña Petersen

"Volver ahí no porque yo creo que va a pasar lo mismo y tengo dos hijos", afirmó sobre la situación de inseguridad que rodeó su vida. Además, señaló que, aunque la destrucción del incendio fue total, quedaron unos materiales de construcción que les están robando: "tenemos hierro, cemento, ladrillos, queremos que lo cuide la Policía hasta poder retirarlo".

La violencia de la familia del presunto autor del incendio sería el principal obstáculo: "Fui esta mañana a buscar mis cosas y me amenazó una hermana del hombre que me incendió mi casa".

Cómo fue el aterrador incendio de la casilla

Celena aseguró que el incendio fue intencional: "Eran alrededor de las 3 de la mañana, escuchamos una explosión y fui corriendo con mi familia, al principio pensé que era otra casa, pero después me di cuenta de que era la mía".

Las llamas devoraron la estructura, sin dar tiempo a los bomberos, mientras la Policía había realizado un amplio operativo a causa del tiroteo provocado por un familiar del joven de 17 años asesinado unas horas antes. El hombre fue demorado, pero la violencia quedó latente.

Luego, vio una escena impactante: "El hombre que me prendió fuego mi casa estaba armado, estaba por la parte de atrás de su casa, que está re oscuro, no se ve casi nada, y los policías no hacían nada". Aseguró que había conflictos previos en el vecindario: "Ellos siempre buscaron problemas y fueron a molestar drogados. Este hombre tiene unos 40 años y vive con su madre y sus otros hermanos".

En este sentido, descartó que el incendio haya sido provocado por los familiares de la víctima del homicidio domiciliados por calle Boerr al 2000. Por el contrario, el Jefe de la Comisaría 19, Agustín Galeano, indicó a LMNeuquén que esa es la principal línea de hipótesis.

Panorama violento en Confluencia

Por último, la víctima del incendio de su casilla expuso que no le tomaron la denuncia en comisaría por el momento: "Quise hacer la denuncia, me dijeron que no podía porque estaban con el tema del tiroteo, fui a la madrugada y a las 11 de la mañana me dijeron que estaban ocupados, que tampoco podían llevar un móvil a mi domicilio".

El panorama en el sector del barrio Confluencia, luego de la violencia desatada en el tiroteo y el incendio, podría ser de mayor conflictividad, aseveró el comisario inspector Carlos Rojo a LMNeuquén.

Por eso, prevé que en las sucesivas noches puedan contar con colaboración de unidades de Metropolitana: "Vamos a estar trabajando en Confluencia, y, si el fiscal Azar dispone, vamos a estar allanando en búsqueda del autor".