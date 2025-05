Juan Otero presentó a su nuevo novio y le llovieron fuertes críticas

“Yo no soy de salir a hablar, o de decir cosas, o contarles mi vida privada, pero me parece que esto amerita porque veo mucha gente opinando, hablando y comentando sobre mi vida privada. Así que me parece lo más correcto salir a aclarar un par de cosas”, comenzó relatando en un video.

Y agregó: “Para los que no saben, todo pasó desde que subí una publicación con mi novio Mateo. Es la primera vez que lo muestro públicamente , ya que él no es una persona pública ni le interesa mostrarse en las redes sociales. A raíz de esta publicación que subí se hizo bastante viral y mucha gente opinó, más allá de la gente que opina desde la homofobia, desde el asco, y no estar de acuerdo con que dos hombres estén juntos. Mucha gente opinó sobre las edades y sobre si le parecía correcto o no que estemos juntos" .

Otero Novio.jpg

"Con Mateo nos llevamos dos años, él es mayor, pero yo estoy completamente de acuerdo. Soy consciente, lo elijo, lo amo, nos respetamos y nos queremos. Yo creo que sobre eso no tendría que haber más dudas ni porque yo tendría que salir a aclarar porque estoy con él y porque lo elijo. Para aquellas personas que no están de acuerdo con la edad, les digo que con su vida hagan lo que quieran, que me dejen ser libre, que me dejen vivir", explicó en su relato.

Por otra parte el hijo de Peña destacó el apoyo que recibe por parte de sus familiares: “Mi familia está de acuerdo, mi círculo está de acuerdo porque conocen mi relación, saben cómo es. Es muy fácil opinar del otro lado sin saber cómo es una relación”.

Para cerrar dijo: “Me parece igual que hay mucho hate del otro lado. Y también creo que hay mucha envidia que no me la merezco para nada. Por mi parte estoy muy contento, estoy viviendo un momento muy lindo en mi vida, así que nada, no se preocupen tanto, vivan su vida tranquilos, déjenme vivir la mía y les mando un beso a todos los que opinan, los que comentan y los que no se cansan de bardearme. Les deseo una buena vida a todos y que sepan respetar mi relación”