Renunció un alto funcionario de Suecia tras la filtración de fotos privadas

Lejos de negarlo, el diplomático confirmó en un comunicado que se trataba de contenido antiguo que no fue debidamente reportado cuando asumió en sus nuevas funciones.

“Debía haber informado de ello, pero no lo hice. Por eso he comunicado que no tengo la intención de asumir el puesto como asesor de seguridad nacional”, afirmó.

Tobias sueco.jpg Tobias Thyberg, el funcionario que renunció en Suecia, confirmó que no reportó debidamente el contenido cuando asumió.

Al momento de su nombramiento, Kristersson había enaltecido ciertas virtudes de Thyberg. “Posee conocimientos y cualificaciones excepcionales para coordinar y centrar la labor del gobierno en la seguridad nacional de Suecia, asistirme como Primer Ministro en cuestiones de política de seguridad y representar a Suecia en la red internacional de asesores de seguridad”, dijo.

Thyberg se desempeñó como embajador en Afganistán entre 2017 y 1019, y en Ucrania hasta 2023, y hasta ahora ocupaba un puesto clave en el Ministerio de Asuntos Exteriores para Europa del Este y Asia Central.

Las razones de la salida de Thyberg del Gobierno de Suecia

La Oficina del primer ministro, Ulf Kristersson, confirmó la dimisión y calificó el episodio como “grave”. "Tras la decisión gubernamental de nombrar hoy a Tobias Thyberg, surgió información personal completamente nueva sobre él, desconocida para la oficina gubernamental", declaró Johan Stuart, asesor principal de aquel funcionario.

"Teniendo en cuenta la nueva información, el departamento de seguridad mantendrá una nueva conversación con Tobias Thyberg", añadió Kristersson.

Oficialmente se explicó que ese fue el motivo por el cual se canceló la participación de Thyberg en una reunión de la Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF), que tuvo lugar en Oslo. El Gobierno ha iniciado un nuevo proceso de selección para cubrir el cargo vacante.

Un puesto al que Suecia no le encuentra la vuelta

La renuncia de Thyberg a asumir representa un nuevo problema para el Ejecutivo sueco, que buscaba estabilizar el área de seguridad nacional tras los escándalos previos que promovieron la salida de su antecesor, Henrik Landerholm, amigo cercano del primer ministro.

En 2023, Landerhom dejó documentos clasificados en una taquilla sin llave y fue vinculado a otros episodios de descuido, como olvidar su teléfono en una embajada y extraviar su tarjeta de acceso a instalaciones gubernamentales.

Esta situación lo llevó a presentar su dimisión como asesor de seguridad en enero de 2025. La Fiscalía sueca continúa con una investigación abierta por presuntas violaciones a las normas de resguardo de información sensible.