Rescataron a un guanaco de las aguas del Limay, a metros de la isla 132

“A las 17 Defensa Civil recibió un llamado que advertía la presencia de un guanaco en la escollera del balneario Fahler (ex Río Grande)”, sostuvo Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana.

“Nos avisaron que habían visto un guanaco en la calle Río Negro al fondo, en la zona del balneario, precisamente en los espigones donde se corta el agua para que entre al brazo de los clubes”, describió el guardafauna a cargo del operativo de rescate del animal.

guanacos- Limay- rescate-4.jpg

Si bien no hay certezas, por estas horas, estiman que podría haber venido desde el lado de la provincia de Río Negro, dado que, si hubiese estado en cautiverio en Neuquén, alguien lo tendría que haber visto recorriendo las calles aledañas.

Intervino Dirección de Fauna y se armó el operativo al que se sumó dos guardafaunas más, y personal de Prefectura y División Montada. Estos últimos con el lazo lo atraparon y entre todos los cargaron a la lancha y después lo sacamos del balneario ante la mirada de curiosos que no salían de su asombro porque se trata de un animal atípico de encontrarlo en la ciudad.

“Fue bastante rápido porque el animal estaba los espigones, donde hay mucha piedra y le resultaba incómodo para para moverse. Además, estaba mojado. Gracias a Dios fue rápido, no se lastimó nada y se retiró el animal del lugar”, agregó el guardafauna.

guanacos- Limay- rescate-3.jpg

Destino del animal

El animal se lo llevó la Dirección de Fauna y pasará a estar en cuarentena. Veterinarios analizarán las condiciones del ejemplar de guanaco, corroborarán si porta o no algún tipo de enfermedad y otras circunstancias.

De tratarse de un animal en cautiverio, que se lo libere en un área natural protegida donde hay otras especies puede ser contraproducente. “Lo decidirá el veterinario, en qué estado está y después se liberará donde digan los técnicos”, señalaron desde Fauna.

Si se comprueba que está en condiciones de ser liberado, pasada la cuarentena, los destinos podrían ser Auca Mahuida o bien la zona de Piedra del Águila, donde también hay buen porcentaje de guanacos.

Indicaron que se tiene que saber que el animal esté en condiciones como para para no portar ningún tipo de enfermedad ni nada o que esté apto. Observarlo que no sea un animal que haya estado en cautiverio, que no sepa cómo desenvolverse.