Colapso en rutas 8 y 9 por el temporal: dónde son los cortes totales y desvíos

En el kilómetro 84, mano a Rosario, el tránsito fue completamente interrumpido, al igual que entre los kilómetros 109 y 120, donde el corte afectó ambos sentidos de la autovía. Además, se produjo un corte total en el kilómetro 231, dirección a San Nicolás.

Temporal en Ruta 8: extrema precaución

En tanto, la Ruta Nacional 8 mantuvo su transitabilidad, aunque bajo advertencia de circular con extrema precaución. Se reportó un corte parcial en un carril a la altura del kilómetro 147, mientras que en el kilómetro 164 solo se permitió el paso de vehículos pesados, también bajo estrictas medidas de seguridad.

Desde Vialidad Nacional se lanzó un enfático llamado a la población: “Se solicita evitar la circulación en dichos sectores hasta que se normalicen las condiciones climáticas y sea seguro transitar”.

Asimismo, se recomendó a quienes deban circular por las zonas afectadas que extremen las medidas de precaución, respeten las indicaciones y se mantengan informados por los canales oficiales.

Colectivos varados con pasajeros en Ruta 9

Un colectivo de larga distancia quedó atrapado con 44 pasajeros en la Ruta 9, en el kilómetro 111, a la altura de Baradero, en medio del feroz temporal que afecta a un sector de la provincia de Buenos Aires.

“La situación es desesperante”, dijo a TN Daniel, chofer del vehículo. “Acá no tenemos ayuda de nadie. No está Defensa Civil ni Bomberos. Llamo y no tengo respuestas, mencionó el hombre, y amplió: ”Es un mar. Tenemos a todos los pasajeros atrapados arriba sin recibir la atención que merecen".

El micro partió el viernes a las 20.30, desde Rosario, con destino Mar del Plata. “Estamos conteniendo la situación como podemos. Adentro de la unidad tenemos 10 centímetros de agua. Hay un bebé y un nene de unos 5, 6 años”, contó.

temporal colectivo varado ruta 9

Una situación similar ocurrió también en Ruta 9, entre las Rutas 193 y 41. Diego es el papá de un nene que salió este viernes de excursión con el colegio. “Están atrapados desde ayer a las 21. No se pueden mover”, dijo a TN.

“En la zona no está Prefectura ni nadie. Sabemos que están bien, que tienen agua y galletitas, pero necesitan ayuda”, dijo el hombre. El vehículo quedó varado en la Ruta 9, entre las Rutas 193 y 41.

Marina, representante legal del colegio, también dio su testimonio desde el lugar. “Los chicos tienen 9 años. Veníamos de Rosario. Salimos ayer a las 18. Allá no llovía y nadie nos avisó nada. Están bien, pero estamos preocupados”.

FUENTE: NA