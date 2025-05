¿Todo roto por Ficha Limpia?: Hasta donde puede escalar la guerra abierta entre Milei y Macri en vísperas de las elecciones porteñas

"Javier tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita", escribió Mauricio Macri en su cuenta de X para responder a las últimas acusaciones de Javier Milei . El Presidente arrancó la semana con otro giro respecto a la caída del tratamiento de Ficha Limpia durante la última sesión en el Senado.

Después del fracaso en la Cámara Alta, Ficha Limpia no podrá volver a ser tratada este año y el fracaso se metió de lleno en el último tramo de la campaña previa a las elecciones porteñas del próximo domingo, donde se libra una guerra abierta entre el PRO y La Libertad Avanza, con una fragmentación del arco de derecha y ultraderecha que beneficia al panperonismo. Su candidato, Leandro Santoro , ni quiere escuchar que asoma como el favorito para no romper la buena perspectiva que tiene para los comicios del 18.

Una discusión que puede definir el futuro político en varios sentidos

En primera plana quedaron los cruces entre la diputada Silvia Lospenatto, que lidera la lista de aspirantes del PRO para la Legislatura capitalina, y su contrincante, el portavoz presidencial Manuel Adorni, empeñado en cumplir con la misión que le encomendaron: trizar y demoler la hegemonía electoral del macrismo en su territrio originario, aquel que Mauricio Macri comenzó a gobernar el 10 de diciembre de 2007 y que desde 2023 administra su primo Jorge. Ambos están enfocados en mitigar una ofensiva electoral de la Casa Rosada por limarlos, después de absorber al 80% del electorado de Juntos por el Cambio en la segunda vuelta presidencial del 19 de noviembre de 2023.

La contienda que se avecina el domingo es la primera de las dos que afrontará la Ciudad este año. La próxima serán las legislativas nacionales del 26 de octubre. La definición de este domingo también impactará en la previa de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, porque tendrá peso sobre las negociaciones para cerrar un frente común entre el PRO y LLA en la provincia que gobierna Axel Kicillof. El desenlace de este 18 de mayo también abrirá otra etapa crucial sobre quiénes serán los candidatos que se medirán el 26 de octubre para entrar a las dos cámaras del Congreso.

Macri no quería habilitar ninguna negociación en Provincia hasta al final de las elecciones porteñas, pero la pelea que se desató por Ficha Limpia está haciendo crujir ese tinglado a niveles inesperados. Aun así, los macristas que exploran el acuerdo, siguen pensando que podrán cerrarlo. Si gana el peronismo en la Ciudad buscarán agarrarse de ahí para forzar un frente "contra el kirchnerismo" y revertir el impacto negativo que podrían sufrir en la Ciudad este domingo.

Misioneros del desequilibrio

Los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut definieron la balanza el miércoles pasado en la Cámara Alta. La votación terminó 36 a 35 y faltó un voto para lograr la sanción de la última versión impulsada por la Casa Rosada, que había aprobado Diptados. La pieza desequilibrante fueron los dos votos misioneros, como parte de un oficialismo provincial que mantiene una relación de dependencia financiera con la Casa Rosada. Tras la votación y el escándalo, Rovira sostuvo que había hablado con Milei y el dato fue publicado por el diario Clarín. Los indicios que surgieron reforzaron las sospechas sobre una comunicación entre el asesor presidencial Santiago Caputo y Rovira, que tiene incidencia directa sobre los senadores y diputados del Frente Renovador de la Concordia Misionero. En Diputados votaron a favor de Ficha Limpia y este miércoles sus senadores hicieron todo lo contrario, aunque se esperaba que mantuvieran el apoyo que venía del otro recinto.

Las acusaciones de Milei contra Macri y CFK dejaron en el olvido que en la Casa Rosada sostenían, con certeza, que no tenían los votos suficientes para la sanción. Las voces señalan a Caputo como el que mantenía el pulso de los votos y tambien la vinculación con los misioneros. Aunque sucedió hace tres semanas, también quedó arcano en el recuerdo el sincericidio que le adjudican a Ezequiel Atauche, titular del bloque libertario en el Senado. Los jefes de los otros bloques aseguran que les reconoció que el oficialismo no quería beneficiar al PRO y Lospennato con la sanción de Ficha Limpia antes del 18 de mayo.

Tras la caída de Ficha Limpia, Lospennato volvió a la carga con las mismas acusaciones que lanzó el año pasado, después de la falta de cuórum de dos sesiones en Diputados para tratar la versión que impulsaba el PRO y ella en especial. Volvió a decir que el oficialismo le mintió, apuntó a Milei y recordó que Misiones es la provincia que más Aportes del Tesoro Nacional recibió desde que asumió Milei. En respuesta, La Libertad Avanza, como partido, dijo que el PRO había presionado para conseguir la media sanción antes de las elecciones para sumar votos en la Ciudad. Asi fue el preludio del empeoramiento de los cruces que subieron de tono este lunes, con las acusaciones de Milei sobre un pacto que sacó de las casillas a Macri y también a Lospennato.

"Para mí hicieron un acuerdo entre Macri y Cristina para ir en contra mío. No estaban los votos, es una burda mentira (el rol de Rovira). Los periodistas son una máquina de mentir. ¿Voltearon Ficha Limpia? Está bien…Yo voy a volver a la carga", dijo este lunes Milei. “El problema son los chorros del kirchnerismo son los 35 que votaron esto. Cada vez que tranzaban Juntos por el Cambio con los kirchneristas me echaban la culpa a mí. Revisá mi teléfono", le dijo Milei a la periodista Mariana Brey.

"Revisá todo lo que quieras, vos podés dar testimonio de lo que estás viendo. No hay ningún llamado de Rovira. Estos mentirosos de Clarín me tienen podrido. Son impresentables, lo ponen en tapa y se ponen en línea con los amarillos”, lanzó el Presidente y después apuntó contra Clarin. Dijo que el diario que controla Héctor Magnetto “le inventa cualquier tipo de barbaridad”. Aseguró que lo están “apretando”, porque ese multimedio violó la ley de competencia para quedarse con el control de Telefónica. Aseguró que lo están presionando para que “hagan lo que se les dé la gana”, en otro anticipo sobre una pulseada que no ha terminado.

Por los indicios que surgían de la Casa Rosada antes de la sesión en el Senado, los votos no estaban. Todo cambió el mismo miércoles, cuando Milei dijo que estaban los votos y sus voceros cambiaron la versión. Fue cuando la sesión ya había comenzado. Todos contaban a los misioneros en el poroteo y el giro fue tan repentino que sorprendió a todos. Quizás no vivieron ninguna alteración los funcionarios que aseguraban hace semanas que no estaban los votos. Los gestos del presidente y su fuga hacia adelante con las acusaciones contra Macri hablan de otro diálogo irresuelto entre ambos. También parece una estrategia para revertir la carga de la prueba en un momento crítico entre el PRO y LLA.

Dardos que van y vienen desde Misiones

El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, también se metió en la polémica, defendió a su jefe político y le apuntó al PRO con un texto que parece supervisado por el exgobernador misionero. “La inteligencia política de Rovira desarmó con un simple movimiento, lo que implicaba ser una jugada del macrismo para marcarle la agenda al Gobierno nacional y continuar profundizando su grieta con el kirchnerismo. El Frente Renovador de la Concordia nunca estuvo de acuerdo en modificar leyes electorales, y menos aún en un año electoral, con el solo objetivo de perjudicar o favorecer a un dirigente”, resaltó.

“Tampoco fue por simpatía hacia Cristina Fernández, que recordemos, ordenó intervenir el PJ local porque estaba adherido al Frente Renovador. En las próximas elecciones, con Mauricio Macri y Cristina Kirchner habilitados ambos para competir, será la sociedad misma con su voto – no el Poder Judicial– quien exprese la depuración necesaria de estos liderazgos y la voluntad de mirar hacia el futuro dejando de lado expresiones políticas que, en su agonía, ya no son más que personalismos sin proyecto”, resaltó. Casi en la misma línea de la frase que el año pasado lanzó el Gordo Dan, cuando dijo que "en Estados Unidos, si había Ficha Limpia, Donald Trump no habría podido volver a la Casa Blanca". Es lo que realmente piensa Milei.

Este lunes Milei también le bajó el precio a Lospennato, que sigue en campaña. La había llamado el año pasado para contenerla después de sus acusaciones. Le propuso armar un nuevo proyecto y buscó preservar el vínculo. El lunes no quedó nada de eso. El Presidente la pulverizó. “Tomé el proyecto lleno de errores de Lospennato y lo corregí. El proyecto que fue al Senado es mío. Yo le puse el cuerpo”, insistió.

"Señor presidente, la Ficha Limpia no era un proyecto suyo, tampoco era un proyecto mío, aunque yo lo haya presentado por primera vez en 2016 y lo haya representado ininterrumpidamente desde entonces" disparó Lospennato. Grabó un video, siempre en todo de campaña, y le recordó a Milei que "la Ficha Limpia era y es un proyecto ciudadano respaldado por una mayoría social que hoy se siente frustrada y decepcionada. Lo que sí era suyo era la responsabilidad de que saliera la ley. Y no salió. Yo le creí. Muchos le creímos. Pero todavía hay algo peor que mentir: creerse las propias mentiras". La saga no ha concluído y tendrá su próxima escala el domingo, aunque no encontrará su desenlace final.