Silvia Lospennato le contestó a Javier Milei tras el fracaso de Ficha Limpia: "No a los pactos de impunidad"

Silvia Lospennato una de las principales impulsoras de la Ley de Ficha Limpia , aseguró que el presidente Javier Milei la "decepcionó" porque "no cumplió con su palabra" y "no quiso o no pudo" lograr que se aprobara el proyecto en el Senado.

Ficha Limpia obtuvo la semana pasada 35 votos en contra y 36 a favor de los 37 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

"Cuando parte de los libertarios y otros bloques aliados faltaron con excusas, yo creí en la palabra del Presidente que me dijo que ellos querían volver con un proyecto mejorado, y lo mandaron en febrero y lo sacamos. Yo elegí creer. Y lo que pasó es que la palabra empeñada no se cumplió", señaló en el video publicado pasadas las 15 horas de este lunes.

"Todavía hay algo peor que mentir, que es creerse las peores mentiras. Un pacto entre el presidente Macri y Cristina (Kirchner) es lo menos creíble que los argentinos escuchamos en años. No lo creen los kirchneristas, no lo creen los macristas, no lo cree ningún argentino”, remarcó en específico por la supuesta relación entre el PRO y el kirchnerismo.

Luego, completó que "pese a los ataques y a los agravios, yo estoy en paz porque tengo la certeza que la verdad siempre sale a la luz, ¿sabe por qué? Porque somos una mayoría los argentinos que queremos vivir en un país sin corrupción, porque somos una mayoría los argentinos que le decimos que no a los pactos de impunidad. Las argentinas y los argentinos no nos rendimos, no bajamos los brazos. Es con la verdad".

Qué dijo Macri tras la fuerte acusación de "pacto" con el kirchnerismo

El ex presidente Mauricio Macri y referente del PRO, también se sumo a las críticas hacia el presidente libertario. En su cuenta de X (ex Twitter), escribió: "Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita".

"Para mí hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme a mí. ¿Sabes por qué? Porque el único que pierde con esto soy yo. ¿Qué es lo que hace Cristina? Logra que no salga ficha limpia y Macri me ensucia a mí, digamos, para conseguir una ventajita electoral. Eso es la política argentina", aseguró Milei en su entrevista en el programa A la Barbarossa.

Macri, tras la caída de Ficha Limpia indicó que "el Gobierno es el único responsable" . “Es muy triste. Este gobierno defraudó a millones de argentinos. Teníamos la esperanza de ir hacia una sociedad normal, donde los corruptos no puedan participar de la política y donde haya reglas de juego claras. Esta ley no se pudo haber caído nunca", expresó.