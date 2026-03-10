Escándalo en tribunales: un preso intentó atacar a un fiscal en plena audiencia y destrozó un televisor

Axel Hernán Rojas, protagonizó un violento episodio y tuvo que ser reducido por la policía. Ocurrió en San Juan.

El hombre que agredió a un fiscal durante una audiencia en los Tribunales de la provincia de San Juan ya tenía antecedentes penales.

Un tenso y violento episodio se registró durante una audiencia judicial en tribunales de la provician de San Juan cuando un preso intentó atacar al fiscal que intervenía en su causa. En medio del descontrol, el detenido golpeó y rompió un televisor antes de ser reducido por efectivos policiales. El acusado ya tenía antecedentes por agresiones y daños en otras causas.

El violento episodio se desató en pleno desarrollo una audiencia en la que el detenido, Axel Hernán Rojas, de 28 años, era acusado formalmente en otra causa por lesiones graves. Según la investigación, Rojas le habría fracturado un dedo a un penitenciario al golpearlo con un palo dentro del penal.

Fue sobre el final del encuentro cuando la situación se descontroló, en el momento en que un policía se disponía a colocarle las esposas para trasladarlo y Rojas intentó atacar el fiscal José Plaza .

El efectivo logró contenerlo rápidamente, pero el preso siguió forcejeando y, en medio del caos, descargó un golpe contra una pantalla de la sala, que terminó completamente destruida.

Axel Hernán Rojas protagonizó un violento episodio durante una audiencia judicial. Ya tenía dos causas por agresiones y daños.

Por este nuevo acto de violencia, se le abrió otra causa por daños.

Agresión en tribunales: la palabra del fiscal Plaza

Tras el mal momento, el fiscal José Plaza minimizó el intento de agresión. “No me sentí amenazado”, aseguró, en diálogo con Tiempo de San Juan.

La situación, sin embargo, encendió las alarmas sobre la seguridad en las audiencias judiciales y el nivel de tensión que se vive en los Tribunales.

Antecedentes de violencia

Esta no es la primera vez que Axel Rojas protagoniza incidentes dentro del sistema penitenciario. Según publicaron los medios locales, acumula varias causas penales y antecedentes de conflictos en el Penal de Chimbas.

En agosto de 2025, por ejemplo, fue condenado por romper el celular que los internos usan para comunicarse con sus familias.

Ahora, con dos causas abiertas y a la espera de juicio, el futuro judicial de Rojas se complica aún más.

Era investigado por abuso de una menor y se tiró del cuarto piso de tribunales

La semana pasada se vivió otra situación violenta en los tribunales de la provincia de Buenos Aires cuando un hombre, acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado contra una nena de 11 años, se arrojó desde un cuarto piso del palacio de Justicia y cayó encima del auto de un juez. Finalmente, murió luego de permanecer varias horas internado en estado crítico en el Hospital San Martín de La Plata.

Muerte. Tribunales

El episodio ocurrió en el edificio judicial ubicado en calle 8 entre 56 y 57, en pleno centro de la capital bonaerense. El acusado, Miguel Zacarías, de 37 años, había sido trasladado desde la Comisaría Sexta de Tolosa para recibir asesoramiento en la Defensoría Penal N.° 4.

El hombre aprovechó un momento de descuido de la custodia y se arrojó por una ventana del cuarto piso hacia el patio interno del edificio. Antes de hacerlo, habría expresado ante la defensora oficial que “no volvía más a la cárcel”.

Tras la caída, el cuerpo impactó en el sector de estacionamiento del personal judicial, donde cayó sobre el automóvil del juez Eduardo Silva Pelossi, que sufrió daños en la parte delantera.