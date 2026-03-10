El inusual posteo de la SIDE sobre la importancia de Vaca Muerta y la protección de "un activo estratégico"

"Proteger un activo de esta magnitud exige información precisa, análisis permanente del contexto internacional y un Sistema de Inteligencia capaz", postearon.

Frente a una coyuntura volátil para el sector energético, debido al conflicto de Medio Oriente y las subidas en el precio del petróleo y el Gas Natural Licuado (GNL), la Secretaría de Inteligencia de Estado, más conocida por su sigla SIDE hizo un particular posteo en X (ex Twitter) respecto a la importancia de Vaca Muerta. Es la primera vez que hacen una publicación de ese estilo.

"En el mundo convulsionado que atravesamos, la energía volvió a ocupar el centro del tablero global. Es el insumo transversal que sostiene toda la actividad económica y condiciona la estabilidad política, la capacidad productiva y la autonomía estratégica de los países", comienza la publicación. Desde la cartera hicieron énfasis en el contexto global crítico: " quién garantiza abastecimiento y capacidad de exportación no solo crece, también acumula poder en un escenario de competencia creciente por recursos críticos".

"En ese contexto, Vaca Muerta posiciona a la Argentina como un actor relevante en el mapa energético internacional. Las proyecciones indican que para 2026 las exportaciones energéticas podrían superar los 18.000 millones de dólares anuales, con impacto directo en la balanza comercial, la estabilidad macroeconómica y el desarrollo nacional", indica el calculo del Gobierno Nacional.

"No se trata únicamente de producción, sino de un activo capaz de influir en equilibrios regionales y atraer intereses globales", aseguraron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SIDE_Argentina/status/2031372329373073625?s=20&partner=&hide_thread=false En el mundo convulsionado que atravesamos, la energía volvió a ocupar el centro del tablero global. Es el insumo transversal que sostiene toda la actividad económica y condiciona la estabilidad política, la capacidad productiva y la autonomía estratégica de los países. Quién… pic.twitter.com/3Va9QUcPmg — Secretaría de Inteligencia (@SIDE_Argentina) March 10, 2026

En el siguiente apartado, se sumergieron en el área de competencia de la SIDE: "esa centralidad geopolítica implica exposición a riesgos concretos como injerencia externa, presión sobre infraestructuras críticas, espionaje, ciberataques y la acción de organizaciones criminales en cadenas logísticas y contratos estratégicos". "Proteger un activo de esta magnitud exige información precisa, análisis permanente del contexto internacional y un Sistema de Inteligencia capaz de anticipar escenarios y resguardar los intereses estratégicos de la Nación", cierra el posteo.

Milei negó que la guerra de EE.UU y Medio Oriente sea por el petróleo: "Es exclusivamente geopolítica"

Este lunes por la mañana, desde Estados Unidos, el presidente Javier Milei habló sobre el conflicto bélico que sigue escalando entre el gobierno de Donald Trump y Medio Oriente. “Es de esperar que la guerra en Medio Oriente tenga corto alcance”, dijo.

El presidente aseguró que el conflicto bélico provocará un “deterioro transitorio” en la economía. Y analizó que “la consecuencia será un reordenamiento muy fuerte en el que China quedará más aislada”.

Milei brindó una entrevista donde cuestionó la versión acerca de que el conflicto bélico se desencadenó por el petróleo. “Este tipo de argumentación es muy pobre conceptualmente y obvio es errado. Aquí lo que importa desde la perspectiva de Estados Unidos es pura y exclusivamente la geopolítica”, afirmó.

Javier Milei Javier Milei en la universidad de Yeshiva, Estados Unidos.

Y aseguró que “Hasta este momento Estados Unidos estaba atacando de manera quirúrgica, se notaba con claridad la forma de trabajo donde era clara y evidente la inteligencia israelí sumado al potencial bélico estadounidense”, insistió y utilizó como ejemplo la intervención en Venezuela. “Duró apenas 18 minutos y la extracción fue de 47 segundos, una operación extremadamente quirúrgica”.

“En paralelo, el gobierno de Estados Unidos está trabajando por la paz entre Ucrania y Rusia, al mismo tiempo que, por decantación, caerá Cuba. No es ni más ni menos que una situación transitoria, un deterioro transitorio que pueda tener la economía mundial”, analizó Milei.

De acuerdo con su interpretación, el impacto económico que genera el conflicto se explica principalmente por la volatilidad en los mercados energéticos y por la incertidumbre en el comercio internacional. La suba del precio del petróleo y las tensiones en rutas estratégicas del transporte marítimo aparecen entre los factores que generan mayor preocupación en distintos países.