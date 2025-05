Dady Brieva se mostró a favor de Javier Milei y lo llenó de elogios: "Me causa respeto"

image.png

Frente a la pregunta del periodista Florentino si esto mismo le causa respeto, indicó que le "generan respeto todas las personas de ellos, de los cascarudos". "El pibe Parisini, son de esas personas que me gustaría que jueguen en mi equipo", comentó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/elduckpost/status/1922314357058220227&partner=&hide_thread=false EL KUKA DE DADY BRIEVA ELOGIA A MILEI Y DICE QUE QUIERE AL GORDO DAN EN SU EQUIPO



"Milei te canta falta envido con 24, con 22 o sin cartas, todo eso me causa respeto. Por ejemplo el pibe Parisini, son de esas personas que me gustaría que jueguen en mi equipo" pic.twitter.com/Le27rpiUVC — ELDUCK (@elduckpost) May 13, 2025

Qué dijo Dady Brieva al momento que Javier Milei se convirtió en presidente electo

Tras el resultado electoral en noviembre 2023, en donde Javier Milei de La Libertad Avanza superó al candidato Sergio Massa de Unión por la Patria en el balotaje con más del 55% de los votos en su carrera por la presidencia, el que salió a hablar al respecto fue el actor y humorista, reconocido peronista, Dady Brieva.

Rubén Enrique Brieva siempre mostró una postura radicalmente opuesta a la del presidente electo, y antes del resultado final de los comicios, el actor se mostraba preocupado ante la posible llegada del líder de La Libertad Avanza como presidente del país y dejó picantes conceptos.

En dialogó con los periodistas Cynthia García y Víctor Hugo Morales en la AM750, el artista kirchnerista arrancó diciendo: "Es la primera vez en 40 años que peligra la democracia. No es un eufemismo, realmente peligra la democracia. Nunca estuvimos tan cerca de perderlo todo. No es una exageración, no lo digo porque yo sea peroncho".

Luego también expresó: "Me gustaría que todos lo vean así. Porque después recuerdo en el 83' que mucha gente me decía que no sabían lo que hacían. Entonces no quiero después que vengan a decirme eso. Una cosa es ser ingenuo, otra ignorante y otra perverso".

El ex Midachi contó que había repetido las mismas cábalas que tuvo para las elecciones de octubre: "Yo pedí esta nota, porque es la cábala. Me hice una carne al horno con papas e iré a visitar algunos compañeros".