El relato de una mujer que evitó una violación: "Me salvé con cigarrillos, comida y El Eternauta"

“Se me abalanza, me tapa la boca y me dice ‘no grites porque te hago boleta’. Cuando me saca de acá me empieza a besar y me dice ‘dame un beso’. Y yo dije ‘soné acá’”, contó Marisa, la víctima, a través de un mensaje de audio que luego circuló entre los vecinos.

En medio de los intentos del delincuente por besar a la víctima, ella no perdió la calma y apeló a una vía de contención para convencer al hombre de que lo que intentaba hacer no era conveniente para su futuro. “Yo le digo ‘loco, pará, no me hagás nada. Yo tengo dos hijos, puedo ser tu mamá...”, le dijo al violador.

Mujer que evitó una violación

Mientras él estaba entre sacarse el pantalón o escuchar las palabras de su víctima, Marisa continuó con su maniobra de distracción. “Le digo ‘no me violes, no seas boludo...”. Y luego le pregunté por qué hacía esto", relató.

El ladrón, identificado como B.D.G., argumentó que robaba porque no tiene trabajo y su madre padece leucemia. “Y yo le digo ‘pero boludo, vas a ir en cana de nuevo. Vamos a tomar un café, dejame que me voy a cambiar’”, le propuso Marisa, a lo que él, ya más calmado, le contestó: “Sí, yo no le quiero hacer nada, señora”.

Mientras transcurría el tiempo y la pesadilla se extendía más de lo esperado, Marisa apeló a su rol de madre, le dio algo de beber y comer a B.D.G. y hasta compartieron un cigarrillo. “Pero no grite porque yo la hago boleta”, le volvió a advertir el joven, a pesar de que la dueña de casa nunca había atinado a dar aviso a la Policía, que ya se encontraba fuera de su casa.

Se salvó por El Eternauta

En un nuevo intento por desconcentrar al abusador, Marisa le prendió la televisión y le puso una serie. "Le pregunté si había visto El Eternauta y le ofrecí mirar Netflix”, contó. Y al observar que B.D.G. se había dormido en su sillón, la mujer aprovechó para agarrar su teléfono celular y enviar mensajes de WhatsApp para alertar sobre lo que estaba sufriendo.

“Dije: ‘O corro y abro, pero me puede matar’. Vio y me dice: ‘¿Qué está haciendo?’ A lo que yo le digo ‘escuchá, cambiate porque la Policía no se va a ir. Vamos que yo te llevo al médico, digo que sos mi hijo...”, recordó la mujer durante el audio que le envió a sus vecinos y que reprodujo la radio local Sol Play 91.5.

El Eternauta.jpg

Ya cambiado, B.D.G. salió de la casa junto a Marisa “abrazados”.

Las fuentes policiales precisaron que, previamente, el asaltante había ingresado a otro domicilio, pero logró escapar antes de ser atrapado por los uniformados de la Policía de Santa Fe. Y en el medio de su fuga, se refugió en la casa de Marisa.

Una vez que ambos estaban en la calle, Marisa alcanzó a advertir a los agentes mediante señas para que concretaran la detención del sospechoso, que finalmente fue detenido a dos cuadras. Ya esposado, se le secuestró una mochila que en cuyo interior tenía una notebook, dos juegos de sábanas, teléfono celular, una campera color roja y una calculadora que habían sido sustraídos en los robos previos.

La fiscal Luciana Escobar Cello, especializada en abusos sexuales, imputó al detenido por robo, abuso sexual simple y privación ilegítima de la libertad. Además, dispuso que las actuaciones sean elevadas a la Comisaría de la Mujer y se convoquen peritos para que releven la escena.