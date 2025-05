Cuál es el sueldo del Papa León XIV: esto es lo que cobra por mes

La partida del Papa Francisco no sólo dejó un vacío enorme en el corazón de millones de católicos, sino también un lugar vacante en el Vaticano que ocupó Robert Francis Prevost , ahora conocido por todo el mundo como el Papa León XIV . Ante este cambio, muchos dudaron si seguiría el legado del argentino en cuánto a su salario: ¿Cuánto cobra por mes el Papa León XIV?.

Un análisis que compartió el medio Fortune, a cargo de Daniel Rober, profesor de estudios católicos de la Sacred Heart University, reveló que León XIV recibirá un salario mensual de 30.000 euros, que en dólares se traduce a una cifra cercana a los 33.800 dólares. A lo largo de los 12 meses del año, esto se traduce en un sueldo por encima de los 405.000 dólares.

El alto salario no es el único beneficio que recibe el exobispo de Chiclayo, Perú, al convertirse en el nuevo líder del Vaticano. Entre ellos se encuentra su residencia completamente paga en el Palacio Apostólico, atención médica gratuita de por vida, con su propia farmacia privada, el papamóvil y otros vehículos oficiales para su traslado, seguridad a cargo de la Guardia Suiza Pontificia, como también alimentación, vestimenta litúrgica y servicios personales sin costo.

Papa León XIV durante la misa.jpg Cuánto cobra por mes el Papa León XIV

Siguiendo esa línea, el Papa León XIV también sigue con sus beneficios aunque se retire o renuncie a su cargo, tal como ocurrió con Benedicto XVI. En este caso, el Vaticano se encarga de darle una pensión vitalicia de 2.500 euros mensuales, equivalentes a 3.300 dólares, además de una nueva vivienda y asistencia dentro del Vaticano.

Antes de su asunción en reemplazo del Papa Francisco, León XIV recibía un salario mensual entre 4.000 y 5.000 dólares por su puesto de cardenal. Asimismo, los obispos y sacerdotes ganan salarios que rondan entre los 1.500 y 2.500 euros al mes.

Sin embargo, cabe recordar que en 2021 todos los cardenales redujeron su salario en un 10% por decreto del entonces Papa argentino.

NA.

Si se compara con el salario que perciben los principales líderes a nivel mundial, el Papa León XIV percibe un sueldo por encima de muchos de ellos.

¿Cómo se compara el salario papal con otros líderes?

En comparación con académicos de altos rangos, que perciben un ingreso anual entre 250.000 y 400.000 dólares, el Papa León XIV se encuentra en un rango apenas por encima, superado únicamente por altos cargos en instituciones de primer nivel como Harvard o Stanford.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe un sueldo anual de 400.000 dólares, aunque también tiene un plus de 170.000 dólares por actividades oficiales que se desarrollan durante el año.

Aunque el salario del Papa León XIV se puede comparar con estos altos cargos a nivel mundial, lo cierto es que no alcanza la cifra de millonarios como Elon Musk, Mark Zuckerberg o Jeff Bezos. No obstante, cabe destacar que estas figuras prácticamente no tienen sueldos y reciben sus ingresos de las ganancias de sus empresas, como también de sus acciones en la bolsa.