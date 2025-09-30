El Registro Civil Móvil recorre Neuquén: el cronograma de cada día en la provincia

Los vecinos de distintos puntos de la provincia podrán gestionar su pasaporte, realizar el cambio de domicilio y tramitar el DNI.

El Gobierno neuquino anunció el cronograma oficial de funcionamiento del Registro Civil Móvil para la primera quincena de octubre. La iniciativa, coordinada por la dirección provincial de Registro Civil dependiente del ministerio de Gobierno, llevará el servicio itinerante a Neuquén, Plottier, Vista Alegre, Plaza Huincul y Cutral Co.

El dispositivo permite a la ciudadanía realizar trámites esenciales cerca de sus hogares, evitando traslados y acercando el móvil a cada barrio, garantizando un acceso más equitativo al servicio. La atención será de 9 a 14 horas, por orden de llegada y con un cupo máximo de 50 gestiones por jornada.

Entre los trámites disponibles se puede acceder a la obtención y renovación del DNI , la solicitud del pasaporte y el cambio de domicilio , todos fundamentales para mantener la documentación personal al día.

Respecto al cronograma de la segunda quincena del mes, el mismo será dado a conocer en los próximos días. En tanto, quienes deseen consultar los requisitos y la documentación necesaria para cada trámite pueden acceder al sitio web del Registro Civil (registrocivil.neuquen.gob.ar)

Día por día, así será el cronograma del Registro Civil Móvil:

El recorrido del Registro Civil Móvil comenzará el miércoles 1 de octubre en la ciudad de Neuquén capital. Allí, la primera parada será en la comisión vecinal de Unión de Mayo, ubicada en calle El Jarillal 845, donde los vecinos podrán acercarse para realizar sus trámites.

Al día siguiente, el jueves 2, el móvil permanecerá en la capital neuquina, pero será el turno del barrio 14 de Octubre, en la sede vecinal de Elías Ramón Troitiño 2600. La semana continuará el viernes 3, en el Parque Industrial, específicamente en la comisión vecinal de calles 5 y 9.

Tras el fin de semana sin actividad, el servicio se retomará el lunes 6 de octubre en la localidad de Plaza Huincul, con atención en la sede de barrio Norte, en la intersección de Tapia y Hermanos Benentes. Luego, el martes 7, el Registro Civil Móvil se instalará en la ciudad de Cutral Co, en el playón del centro comercial del barrio Libertador San Martín.

registro civil movil octubre La provincia de Neuquén compartió el cronograma de la primera quincena de octubre.

El cronograma seguirá el miércoles 8 cuando llegue el turno de Plottier, allí el dispositivo estará ubicado en el barrio 2 de Abril, sobre calle Juan Domingo Perón 4285. Posteriormente, el jueves 9, el móvil retornará a Neuquén capital, esta vez para atender en la Colonia Rural Nueva Esperanza, en el tráiler del Centro de Promoción Comunitario que funciona junto a la cancha de césped sintético de la manzana 34, entre las calles La Yerba Mate y El Arroz.

Finalmente, el recorrido de la primera quincena concluirá el domingo 12 de octubre en la ciudad de Centenario. En el marco de los festejos del aniversario de la localidad, el Registro Civil Móvil se ubicará en la Plaza General José de San Martín, en la intersección de San Martín e Intendente Pons.