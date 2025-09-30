Desesperada búsqueda para encontrar a una mujer de Neuquén: sus datos

Personal de la Policía de Neuquén busca intensamente a Azul Mía Natasha Semeñenko, de 49 años. Lo que se sabe.
Por estas horas, personal de la Policía de Neuquén activó el protocolo de búsqueda para dar con el paradero de una mujer, de 49 años, identificada oficialmente como Azul Mía Natasha Semeñenko, quien se encuentra desaparecida. Se solicitó colaboración a la población de la ciudad y alrededores para dar con su ubicación lo antes posible.
Lo que se sabe es que la última vez que se la vio con vida vestía una remera blanca y un pantalón tipo chupín del mismo color. De acuerdo a la denuncia y el posteo de ubicación y paradero que se viralizó en las redes, la mujer se moviliza en una bicicleta rodado 29 color flúor.
Ya han pasando algunos días sin tener noticias de dónde podría estar, con quién y si se encuentra bien. La mujer que radicó la denuncia en la Comisaría 16 del barrio San Lorenzo lo hizo el pasado 25 de septiembre, alrededor de las 15 horas. Se desconoce si al momento de ausentarse llevaba o no un teléfono celular para comunicarse.
Según las características aportadas para su pronta identificación, es una mujer de tez blanca, cabellos lacios y pelirrojos, ojos marrones y contextura física delgada. Mide 1,73 metros de altura, aproximadamente.
En la búsqueda intervienen efectivos policiales de la Comisaría 16 y la Fiscalía de Delitos contra las Personas. Se solicita a las personas que se comuniquen con la unidad policial más cercana si tienen datos certeros que ayuden a encontrarla.
