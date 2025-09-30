La sospecha de una red de trata y un videojuego: una chica de 18 años estuvo tres días desaparecida

La joven fue encontrada a más de 1.000 kilómetros de su casa, tras un importante operativo policial. Qué se sabe hasta el momento.

Las autoridades trabajan para establecer el recorrido de la chica, verificar quien compró los pasajes y rastrear sus comunicaciones.

Horas de gran desesperación vivió la familia de Priscila Selena Barzola Bustos, una joven de 18 años , quien había salido de su casa el domingo 28 de septiembre a las 6 de la mañana y nunca más tuvieron noticias de ella. En las últimas horas, la investigación avanzó y dieron con su paradero .

Con el protocolo de "San Juan te busca" activo por parte de la Policía, la familia que reside en Chimbas, provincia de San Juan, sospechaba que la joven fue contactada a través del videojuego Free Fire , donde habría conocido a un hombre que la convenció de viajar a Buenos Aires en avión. Creen que podría haber sido trasladada mediante un engaño , en el marco de una posible red de trata.

Este martes por la mañana, el fiscal Ignacio Achem a cargo del caso, confirmó que encontraron a Priscila en la provincia de Buenos Aires. Durante la jornada del lunes, personal policial bonaerense alertó sobre el hallazgo de la joven.

Según informó el medio local Huarpe, el fiscal confirmó que la joven estaba en un hotel y que en la madrugada de este martes se concretó el reencuentro con su madre, quien viajó desde San Juan.

desaparecida san juan (2)

La joven desaparecida estaba en Buenos Aires "de manera voluntaria"

Según relataron sus padres, ella se había comunicado ese mismo domingo para decir que estaba bien y que no la buscaran. Sin embargo, horas más tarde envió una serie de mensajes pidiendo auxilio, junto a una ubicación que resultó ser falsa.

"Hoy a las 2 de la mañana tuvimos contacto con la madre, quien estaba junto a su hija y se trasladaría hacia la casa de unos familiares", explicó el funcionario judicial.

En las primeras horas de la investigación se barajó la posibilidad de un traslado forzado. Sin embargo, Achem confirmó que la joven declaró haber viajado de manera voluntaria en un vuelo cuyo pasaje le fue abonado por un tercero.

Según relató, la familia realizó una videollamada para constatar el reencuentro, lo que permitió dar por concluida la intervención en la búsqueda que se había iniciado el domingo tras conocerse su desaparición.

A partir de ahora, las autoridades trabajan para establecer el recorrido de la chica, verificar quien compró los pasajes y rastrear sus últimas comunicaciones, en un caso que mantiene en vilo a la provincia.

El peligro de los videojuegos: captaron nenas y las sumaron a un grupo de WhatsApp con contenido sexual

Cuatro familias de la provincia de Santa Fe denunciaron que sus hijas menores de edad fueron captadas a través de la plataforma de juegos Roblox, para ser incluidas en un grupo de WhatsApp en el que se enviaba material de abuso sexual explícito.

Los denunciantes, vecinos del pueblo de Barrancas, emplazado a menos de 100 kilómetros de la ciudad de Rosario, sostienen que las menores de entre 10 y 12 años fueron incorporadas al grupo de la aplicación de mensajería instantánea, en el cual había unas 426 personas que enviaban videos y fotografías de índole sexual.

“Septiembre para chicas” es el nombre que tiene el grupo junto a un emoticón de un corazón, y en la descripción ofrecía una serie de pautas antes de participar: “No llorar, añadir amigas, solo chicas, 0 hombres”.

Roblox es una de las plataformas online de videojuegos más populares del mercado y tiene aproximadamente, unos 350 millones de usuarios activos. Es reconocida por tener videojuegos que fomentan la creatividad y el desarrollo de habilidades sociales, pero tiene también un lado oscuro.

Roblox niño

Detrás de la fachada creativa y colorida de la aplicación, existen huecos en la seguridad que ponen en peligro a menores. Grooming, explotación financiera, casinos virtuales y contenido inapropiado son algunos de los problemas que atraviesan a la plataforma y preocupan a los padres.