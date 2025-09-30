Atención estudiantes: llega la Expo Vocacional, el lugar donde podés conocer tu futuro

Este 1, 2 y 3 de octubre en el Espacio Duam, universidades y terciarios públicos y privados expondrán sus carreras para que todos los jóvenes puedan conocerlas.

Desde este miércoles hasta el viernes, desde las 9 hasta las 18, el Espacio Duam se transformará en la puerta hacia el futuro de miles de estudiantes que este año terminarán la secundaria. Llega la Expo Vocacional, el lugar para conocer toda la oferta universitaria y terciaria.

Con entrada libre y gratuita, todos los estudiantes de 5° y 6° año de las escuelas de Neuquén podrán recorrer más de treinta stands con una amplia oferta académica, participar de las charlas de educación vocacional y seguir conociendo las carreras universitarias a través de juegos.

La Expo Vocacional ya se presentó este año en Zapala y Chos Malal y cierra con estos tres días en la capital abierto para estudiantes de toda la provincia. Está organizada por el ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres a través de Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén Sociedad del Estado (ECyDENSE).

Expo Vocacional (13).JPG Maria Isabel Sanchez

Matías Lamboglia, director de comunicación del ECyDENSE, contó a LMNeuquén que el principal objetivo de la expo es poner frente a frente a chicos que van a egresar de la secundaria, con las instituciones educativas públicas y privadas para que puedan tomar una decisión de sus próximos estudios, lo más formados posible.

Pueden asistir escuelas completas, pero también personas en particular que quieran empezar a transitar sus estudios universitarios o terciarios.

Lamboglia contó que los estudiantes podrán recorrer los más de 30 stands de las instituciones educativas donde se van a exhibir toda su oferta educativa. También adelantó el gran interés por las charlas de educación vocacional, para las que ya hay 6 mil inscriptos.

unco universidad Universidad Nacional del Comahue.jpg La UNCo estará presente con toda su oferta educativa.

Charlas de educación vocacional

Durante los tres días los concurrentes podrán participar de charlas de educación vocacional que se desarrollarán en los cinco auditorios en simultáneo para obtener herramientas para definir la carrera.

"No se habla de carreras en particular, ni son test mágicos, sino que son psicólogos y psicopedagogos quienes brindan disparadores para que los chicos tengan sus herramientas para elegir", explicó el funcionario.

Para asegurar un lugar en esas charlas, los interesados pueden enviar un mail al correo electrónico: [email protected]

Expo Vocacional (11).JPG Maria Isabel Sanchez

Además, destacó que como tercer punto dentro de esta expo está la parte del entretenimiento. Los estudiantes que recorrerán la expo llegan de distintas ciudades y la propuesta es que su visita sea atractiva y entretenida: "Queremos que sea una experiencia divertida, hay concursos de preguntas y respuestas, espacio de realidad virtual, va a estar YPF con su escape room y profesores, quienes convocarán a los estudiantes a realizar destrezas físicas".

"La expo propone un plan atractivo, queremos que ellos sientan atracción por el futuro, por pensar en lo que se viene. Buscamos que no sea un drama para ellos la elección de su carrera y que cuenten con toda la información para elegirla", destacó Lamboglia.

El funcionario insistió que por eso trabajan mucho en la organización, para hacer atractivo el evento y que sea un plan divertido para los adolescentes y no una obligación.

Además de los stands de las instituciones educativas se anexan otros espacios de utilidad para las juventudes, como es el caso del programa de becas Gregorio Álvarez, que tendrá un lugar destacado para la difusión de esta herramienta que ofrece más oportunidades a los estudiantes neuquinos.

Expo Vocacional (8).JPG Maria Isabel Sanchez

También estará presente Radio y Televisión del Neuquén (RTN), con una transmisión especial en vivo y un espacio pensado para que los estudiantes puedan acercarse, conocer de cerca cómo funciona el multimedios público provincial y descubrir el mundo de la comunicación.

Oferta educativa

Consejo Provincial de Educación (CPE)

Universidad Nacional del Comahue

Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Universidad Siglo 21

IFES

Instituto de Formación Superior Santa Ana (IFSSA)

Universidad Kennedy

Universidad de Flores (UFLO)

Universidad Nacional del Sur

Universidad Nacional de la Pampa

Universidad Nacional 3 de Febrero (UPCN)

Universidad Nacional de la Plata

Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC)

Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA)

Universidad de Belgrano

Universidad Blas Pascal

Universidad Patagonia Argentina

Universidad de Congreso - Sede Mendoza

Prefectura Naval Argentina

Ejército Argentino

Policía del Neuquén

Policía Federal

Instituto Superior en Seguridad

Escuela de Psicología Social de la Patagonia

Cocineros Patagónicos

Centro de Estudios de Formación Aeronáutica

ICAT

ISCEI

Séneca

CEDEP

Escuela de Diseño en el Hábitat

ISIV

CENOVA

UCES

Instituto Superior San Agustín

EAES

IUCE

IPES

ISI COLLEGE

UADE