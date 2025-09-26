Flamengo se burló de Estudiantes en sus redes sociales tras eliminarlo de la Libertadores

El equipo brasileño lanzó varios posteos provocativos en su cuenta de la red social X, comparando también costumbres argentinas y brasileñas.

Estudiantes de La Plata dejó todo en el estadio de UNO y logró la victoria 1-0 en el partido de vuelta pero no le alcanzó para dar vuelta el resultado ante Flamengo y meterse en la próxima fase. En los penales, el arquero rival Agustín Rossi brilló con dos atajadas y dejó sin consuelo a los hinchas que entendieron la actitud del equipo.

El equipo brasileño tuvo que sufrir de visitante y aquella imagen de superioridad que mostró en la primera etapa del partido de ida quedó completamente anulada. Sin embargo el Fla fue eficaz en la tanda de penales y festeja el pase a las semifinales de la Copa Libertadores .

Lo llamativo es que más allá de los festejos, la insittución compartió posteos en tono de burla y provocadores haciendo referencia al desenlace de la serie. “Mate helado mejor que mate caliente. Brigadeiro mejor que Alfajor. Samba mejor que el Tango. Pastel de feira mejor que la empanada. Zico más grande que Maradona. Churrasco mejor que asado. Vino brasileño mejor que vino argentino y 1 real es más que 247 pesos argentinos”, escribió la cuenta oficial en su cuenta de X (ex Twitter).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Flamengo/status/1971408697424478546&partner=&hide_thread=false Mate Gelado melhor que Mate Quente

Brigadeiro melhor que Alfajor

Samba melhor que Tango

Pastel de feira melhor que Empanada

Zico maior que Maradona

Churrasco melhor que assaso

Vinho BR > Vinho Argentino

1 real < 247 pesos argentinos — Flamengo (@Flamengo) September 26, 2025

Sumado a esto, el elenco rival se burló de los fuegos artificiales que tiraron hinchas del Pincha la noche previa al encuentro en el hotel donde concentraba el equipo.“¡A despertar, nación! ¡Es hora de celebrar la clasificación!”, escribió junto a una imagen de pirotécnia.

"Cuando el león cae, el urubu se convierte en rey”, sumó con una imagen ilustrativa haciendo alusión a los apodos de ambos equipos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Flamengo/status/1971454910228255207&partner=&hide_thread=false Bora acordar, Nação! Bom horário pra comemorar a classificação! #vids pic.twitter.com/4RCX4PgvUE — Flamengo (@Flamengo) September 26, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Flamengo_en/status/1971415890773369171&partner=&hide_thread=false When the lion falls, the urubu becomes king pic.twitter.com/iznLuRTAea — Flamengo (@Flamengo_en) September 26, 2025

Agustín Rossi figura en los penales: Flamengo eliminó a Estudiantes y jugará la semifinal contra Racing

Estudiantes de La Plata quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 tras perder por penales 4-2 frente a Flamengo, en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi. El equipo argentino ganó 1-0 en los 90 minutos, e igualó la serie tras el 2-1 para el Mengao en Brasil, pero no logró imponerse en la definición desde los doce pasos.

El equipo brasileño, con Agustín Rossi como gran figura al atajar dos remates, avanzó a las semifinales del certamen, donde se medirá con Racing, que eliminó a Vélez en la misma instancia este martes.

Desde el inicio, Estudiantes mostró actitud ofensiva y control territorial. Sin embargo, Flamengo fue más peligroso en sus avances, con una clara ocasión de Pedro que fue salvada sobre milagrosamente por Facundo Rodríguez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1971376511723635052&partner=&hide_thread=false ¡¡LO FESTEJÓ COMO UN GOL!! ¡¡ESPECTACULAR BARRIDA DE RODRÍGUEZ PARA SACARLE EL GOL A PEDRO EN UNO!!



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ViAbQii3XF — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2025

El conjunto carioca apostó a la precisión en los pases y los remates de media distancia. Saúl Iñíguez tuvo dos oportunidades: un disparo que dio en el palo y otro que pasó muy cerca. Por su parte, el arquero Fernando Muslera respondió bien ante un intento de Jorginho.

Cuando el primer tiempo llegaba a su fin, Estudiantes logró la ventaja. Un pelotazo de Santiago Núñez encontró a Gastón Benedetti, que se metió en el área y definió de zurda con un disparo potente para poner el 1-0. El tanto igualó la serie y desató la ilusión en La Plata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1971384054218883110&partner=&hide_thread=false ¡¡¡GOLAZO DE BENEDETTI SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO PARA QUE EL PINCHA SE PONGA 2-2 EN LA SERIE ANTE FLAMENGO!!!



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/pLNWsnCLen — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2025

El segundo tiempo

En el complemento, el Pincha intentó mantener la iniciativa. Sin embargo, Flamengo creció con la posesión y apostó a los centros como principal recurso ofensivo. Muslera volvió a aparecer para mantener el arco en cero.

Estudiantes generó peligro con el ingreso de Edwin Cetré, y a los 73 minutos estuvo muy cerca del segundo gol. Tras una asistencia de Guido Carrillo, Benedetti volvió a convertir, pero el VAR confirmó que estaba en posición adelantada y el tanto fue anulado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1971395604472357179&partner=&hide_thread=false ERA UN GOLAZO DE BENEDETTI PERO... ¡ANULADO POR OFFSIDE! Todo sigue 1-0 en UNO.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/a8G9vFhgop — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2025

El cierre fue intenso, con los dos equipos buscando el gol del triunfo. Como la igualdad persistió, la serie se resolvió en los penales.

Rossi fue clave en los penales

En la definición, Flamengo convirtió sus cuatro disparos, mientras que Estudiantes falló dos. El arquero Agustín Rossi contuvo los remates de Gastón Benedetti y Santiago Ascacibar, sellando la clasificación del equipo brasileño.

Los goles de Flamengo desde los doce pasos fueron convertidos por Jorginho, Luiz Araujo, Jorge Carrascal y Leo Pereira. Por el lado de Estudiantes, sólo marcaron José Sosa y Edwin Cetré.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1971403544092688520&partner=&hide_thread=false ¡¡ROSSI LE ATAJÓ EL ÚLTIMO PENAL AL RUSO ASCACIBAR Y FLAMENGO A SEMIS!!



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/fhp359pRSl — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2025

Pese a la eliminación, los jugadores de Estudiantes fueron aplaudidos por su gente, que valoró el esfuerzo y el rendimiento mostrado ante un rival de jerarquía como Flamengo.

El conjunto carioca avanzó a semifinales por cuarta vez en las últimas seis ediciones y ahora enfrentará a Racing, en una serie que promete emociones fuertes y que asegurará a un equipo argentino en la final del certamen continental.