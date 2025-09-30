Municipales neuquinos tienen una nueva farmacia en el oeste de la ciudad

Se inauguró este martes una nueva y moderna farmacia del Instituto Municipal de Previsión Social (IMPS) en la zona oeste de Neuquén . Según se informó oficialmente, la inversión total para el edificio asciende a 2800 millones de pesos.

Hernán Ruiz , administrador del Instituto, resaltó que “es un día muy importante para la familia municipal”, y agradeció al intendente Mariano Gaido “por el acompañamiento y compromiso permanente que tiene con nuestra institución, con todos los trabajadores y jubilados municipales”.

Remarcó que la posibilidad de realizar estas obras con fondos propios es una muestra de que se logró sanear las cuentas. Ahora, al igual que el intendente realiza obras para la ciudad, el Instituto puede invertir en proyectos para sus afiliados.

image

En este sentido, María Pasqualini, secretaría de Jefatura de Gabinete, señaló: “Quiero hacer un poquito de memoria hacia atrás, hacia 6 años atrás, como siempre hace el intendente de la ciudad, que teníamos una caja que no estaba en las condiciones que está hoy. Y eso también es muy importante, porque sentirse tranquilo de trabajar en un lugar donde uno tiene la oportunidad de ver a futuro cómo va a ser su jubilación, eso no es un dato menor. Y eso también lo tenemos que poner en valor”.

Déficits

Anteriormente, el primer incremento salarial que otorgaba el Ejecutivo municipal no era percibido por los trabajadores, sino que se destinaba a cubrir el déficit que arrastraba el IMPS. Esta situación fue revertida en muy poco tiempo gracias a las ordenanzas impulsadas por la gestión del intendente.

Silvia Martínez, consejera por los activos en la caja jubilatoria municipal de Neuquén, expresó su emoción por la inauguración y puntualizó que todos “se tienen que sentir parte de este logro” por el esfuerzo de sus aportes.

image

Ruiz Afirmó que “no es solo la inauguración de un nuevo local sino también estamos cumpliendo con el compromiso de acercar el cuidado de la salud a todos los que forman parte de la familia municipal, especialmente nuestros jubilados y jubiladas que entregaron toda una vida de trabajo a servicio del municipio”.

La farmacia se encuentra estratégicamente ubicada en la intersección de Godoy y Novella, en la calle Novella 4225. Esta zona ha experimentado un considerable crecimiento y presenta un alto tránsito, lo que convierte a este nuevo servicio en un recurso fundamental para los vecinos y, especialmente, para los afiliados del Instituto.

Superficie

El terreno donde se construyó el complejo, con más de 600 metros cuadrados, era un predio municipal que fue cedido por el intendente Gaido al IMPS para el desarrollo de estas obras.

El local cuenta con más de 300 metros cuadrados y ofrece un sistema de autoservicio que permite a los usuarios acceder a una amplia gama de productos, incluyendo perfumería, cremas y regalería.

image

A estos avances se sumará la inauguración de la segunda óptica del Instituto antes de fin de año, que también estará ubicada en Godoy y Novella.

Desde el momento de la inauguración, la farmacia está operativa para atender al público, con un horario corrido que se extiende de 8 a 22. Esta nueva sede en el oeste complementa la farmacia histórica del IMPS que continúa funcionando sobre Fotheringham.

La nueva farmacia es la tercera inauguración del año que realiza el IMPS. Previamente, a principios de año, se inauguró una sede también en el oeste para la atención de jubilados y activos municipales, donde se gestionan temas como el Ecoseguro, los préstamos asistenciales y de salud.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tanapasqualini/status/1973031321284100461&partner=&hide_thread=false En el marco del 67 aniversario del IMPS Inauguramos la nueva Farmacia en el Oeste de la ciudad. Un espacio moderno para la salud y bienestar, con atención de calidad y servicio cercano a las y los empleados, jubiladas y jubilados municipales. #OrgulloNeuquino pic.twitter.com/fVK54i93Kk — María Pasqualini (@tanapasqualini) September 30, 2025

Posteriormente, se habilitó la oficina de Melewe Turismo, la agencia del Instituto encargada de administrar los complejos hoteleros en distintos puntos de la provincia, incluyendo San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Caviahue y Moquehue, además del complejo en Las Grutas, Río Negro.

Festejos

Todas estas inauguraciones se enmarcan en los festejos por el 67° aniversario del Instituto Municipal de Previsión Social, cumplido el 28 de agosto.

El IMPS funciona como coseguro, una mutual que complementa al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), que es la obra social y cubre el 70% de las prestaciones. Los afiliados del Instituto son trabajadores de la Municipalidad, la Defensoría del Pueblo y la sindicatura, además de los aproximadamente 1600 jubilados directos y su carga familiar. Todos tienen una cobertura integral del 100% de la medicación y las prestaciones médicas, evitando el pago del 30% restante que no cubre la obra social. Esto incluye también la cobertura de audífonos, prótesis y lentes recetados.